Четверг, 16 Октября 2025 20:23

АрмИнфо.В Ереване задержан известный адвокат, глава адвокатской компании Contra Legem Александр Кочубаев. Адвокат был задержан силовиками по выходу из Шенгавитского суда, где проходило заседание по делу архиепископа Баграта Галстаняна и еще 17 обвиняемых властями человек.

В силовых структурах нет информации о его задержании, однако коллеги адвоката считают, что поводом к грубому задержанию, предпринятому с целью оказания психологического воздействия на юридическое сообщество, поддерживающее представителей ААЦ, могла стать его запись в соцсетях, где адвокат не очень цензурно высказался в отношении правоохранительной системы и самих властей Армении. <Следователи, прокуроры, судьи, продавшие души дьяволу, кара ваша будет небесной. Молю Господа не прощать вас, и вы искупите свою вину поколениями>, поделился адвокат своими переживаниями после очередного силового рейда на представителей ААЦ. <Я тоже был офицером, и отказаться от погон было самым трудным решением в моей жизни. Но содержать семью можно и честным трудом, а не высасывая зарплату>, написал он.

Адвокат добавил и пару неприличных выражений, однако по мнению его коллег, высказывающих свое отношение к инциденту, ни одно из них в качестве неперсонифицированного оскорбления не подпадает под статьи Уголовного кодекса.

Видимо эти высказывания очень обидели его бывших коллег, так как Кочубаев долго работал в системе Полиции, и тех, кто сегодня готов бросить в тюрьму все руководство Армянской Апостольской Церкви по политическим мотивам.