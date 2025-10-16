|В Армении задержан известный адвокат Александр Кочубаев, вставший на защиту служителей церкви
АрмИнфо.В Ереване задержан известный адвокат, глава адвокатской компании Contra Legem Александр Кочубаев. Адвокат был задержан силовиками по выходу из Шенгавитского суда, где проходило заседание по делу архиепископа Баграта Галстаняна и еще 17 обвиняемых властями человек.
В силовых структурах нет информации о его задержании, однако коллеги адвоката считают, что поводом к грубому задержанию, предпринятому с целью оказания психологического воздействия на юридическое сообщество, поддерживающее представителей ААЦ, могла стать его запись в соцсетях, где адвокат не очень цензурно высказался в отношении правоохранительной системы и самих властей Армении. <Следователи, прокуроры, судьи, продавшие души дьяволу, кара ваша будет небесной. Молю Господа не прощать вас, и вы искупите свою вину поколениями>, поделился адвокат своими переживаниями после очередного силового рейда на представителей ААЦ. <Я тоже был офицером, и отказаться от погон было самым трудным решением в моей жизни. Но содержать семью можно и честным трудом, а не высасывая зарплату>, написал он.
Адвокат добавил и пару неприличных выражений, однако по мнению его коллег, высказывающих свое отношение к инциденту, ни одно из них в качестве неперсонифицированного оскорбления не подпадает под статьи Уголовного кодекса.
Видимо эти высказывания очень обидели его бывших коллег, так как Кочубаев долго работал в системе Полиции, и тех, кто сегодня готов бросить в тюрьму все руководство Армянской Апостольской Церкви по политическим мотивам.
