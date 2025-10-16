Четверг, 16 Октября 2025 17:35

АрмИнфо.В уголовном суде первой инстанции Шенгавита 16 октября возобновился процесс по делу лидера движения "Священная борьба" архиепископа Баграта Галстаняна.

По ходатайству адвоката Арама Вардеваняна, заседание проходит в закрытом режиме. В качестве обоснования своего ходатайства, адвокат заметил, что намерен представить новые обстоятельства, о которых не в курсе ни сам судья, ни прокуроры, ни сами обвиняемые. Эти данные он намерен представить в закрытом режиме.

Посоветовавшись с участниками процесса, судья удовлетворил ходатайство Вардеваняна.

Напомним, что ранее Следственный комитет распространил заявление, согласно которому участники и организаторы "Священной борьбы" планировали совершение террористических актов в Армении. Всего на скамье подсудимых 18 человек.