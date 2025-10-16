Четверг, 16 Октября 2025 16:45

АрмИнфо. Почему в Иране к христианской культуре и церквям относятся с уважением, а в Турции церкви либо разрушают, либо превращают в мечети? Этим вопросом задался политолог Степан Даниелян.

На своей странице в Facebook, он, в частности, отметил, что причины важны, особенно в нынешнем геополитическом контексте. Богатое культурное, цивилизационное и религиозное наследие Ирана имеет огромное значение. Иран не испытывает комплекса неполноценности по отношению к своему прошлому. Иранская цивилизация не начиналась с ислама, и не заканчивается им. Народы с богатой культурой также с уважением относятся к другим культурам, особенно к тем, которые творили на их территории, считая их частью своей цивилизации. В Иране не только с уважением относятся к такому историческому и культурному наследию, но и проявляют государственную заботу.

У турок же есть комплекс неполноценности по отношению к своему прошлому, и причина ясна. "Современная турецкая нация - это плавильный котел, впитавший наследие других народов, создавших культуры и цивилизации на её территории. Турки - это плавильный котел новообращённых, и наследие этих народов напоминает им об их собственных комплексах идентичности. Сегодняшние турки стали турками только благодаря исламу и через него. Если убрать ислам, то под ним ничего не останется - пустота. Другие культуры - это "старые кости, хранящиеся в хранилище", которые должны оставаться там, погребёнными, чтобы не напоминать о прошлом турок. Вот почему в Турции ненавидят наследие этих народов, превращая церкви в мечети как символы победы над прошлым этой территории. Ататюрк пытался превратить турок в цивилизованную нацию, но это породило множество вопросов, поиск ответов на которые разрушил идентичность турок. За последнее десятилетие многие церкви, большинство из которых были превращены в музеи, снова превратились в мечети. Сегодняшняя Армения, как её ни назови, даже "реальная", будет напоминать им об их сложном прошлом, и они, что бы мы ни делали, будут продолжать нас ненавидеть. Причина ненависти - не мы, а их история, которую они пытаются забыть.