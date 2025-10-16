Четверг, 16 Октября 2025 16:43

АрмИнфо.В последнее время в Армении широкое распространение получили случаи атак на интернет-платформы, направленные на проникновение, изменение, уничтожение, блокирование (изоляцию) компьютерных данных граждан без разрешения, предусмотренного законом, договором или иным законным основанием, а также иным образом влияющие на работу компьютера, компьютерной системы или компьютерной сети. Об этом говорится в сообщении Службы национальной безопасности РА.

В частности, как отмечается в сообщении, с целью обмана населения путем мошенничества или злоупотребления доверием, незаконного получения информации, составляющей банковскую тайну, аферисты от имени различных должностных лиц ведут ложную переписку через различные интернет- приложения для общения, в частности, посредством WhatsApp.

"Во избежание подобных случаев мошенничества призываем вас проявлять бдительность. Подобные случаи находятся на постоянном контроле Службы национальной безопасности Республики Армения, принимаются соответствующие меры для выявления предполагаемых виновных и привлечения их к ответственности в установленном законом порядке", - говорится в сообщении.