Граждане иностранных государств, ищущие работу в Армении, должны будут иметь на руках рабочую визу

АрмИнфо.Граждане иностранных государств, прибывающие на краткосрочную работу в Армению, должны будут обратиться в МВД для получения рабочей визы, что станет правовым основанием для получения статуса временного проживания. Решение об этом принято на заседании правительства 16 октября.

В обосновании проекта решения отмечается, что процесс предоставления вида на жительство будет оцифрован.    В этих целях будет создана единая электронная площадка, с которой иностранцы смогут подавать заявления в режиме онлайн, отслеживая весь процесс получения статуса.

Кроме того, вводится также механизм квотирования, который позволит правительству ежегодно устанавливать предельное количество иностранных работников, принимаемых в страну, с учётом потребностей рынка труда. Каждый год правительство будет определять, сколько иностранных специалистов может быть привлечено в разные отрасли экономики Армении. 

Армения и Казахстан готовы к реализации имеющегося потенциала сотрудничестваАрмения и Казахстан готовы к реализации имеющегося потенциала сотрудничества