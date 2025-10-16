Четверг, 16 Октября 2025 16:31

АрмИнфо.Граждане иностранных государств, прибывающие на краткосрочную работу в Армению, должны будут обратиться в МВД для получения рабочей визы, что станет правовым основанием для получения статуса временного проживания. Решение об этом принято на заседании правительства 16 октября.

В обосновании проекта решения отмечается, что процесс предоставления вида на жительство будет оцифрован. В этих целях будет создана единая электронная площадка, с которой иностранцы смогут подавать заявления в режиме онлайн, отслеживая весь процесс получения статуса.

Кроме того, вводится также механизм квотирования, который позволит правительству ежегодно устанавливать предельное количество иностранных работников, принимаемых в страну, с учётом потребностей рынка труда. Каждый год правительство будет определять, сколько иностранных специалистов может быть привлечено в разные отрасли экономики Армении.