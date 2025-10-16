Четверг, 16 Октября 2025 16:29

АрмИнфо. Премьер-министр Армении Никол Пашинян отверг обвинения в нападках на Армянскую Апостольскую церковь (ААЦ). Об этом он заявил 16 октября в ходе брифинга с журналистами.

Премьер подчеркнул, что нигде в документах ААЦ не указано, что лицо, занимающее должность Католикоса, или епископ идентичен с Церковью. <В истории ААЦ были ряд, а может и многочисленные случаи, когда Католикоса свергали и он уходил. Что происходило в результате? Церковь рушилась? Нет!>, - сказал глава правительства.

При это он сослался и на случаи, когда епископы подвергались уголовной ответственности и они проводили годы под заключением.

На вопрос журналистов связано ли происходящее с мирным процессом с Азербайджаном, он исключил какую-либо связь, заметив, что не следит за заявлением духовных лидеров Азербайджана.

Напомним, что вчера, 15 октября Предстоятель Арагацотнской епархии Армянской Апостольской Церкви, епископ Мкртич Прошян был задержан. Ему предъявлено обвинение по статье 149, части 2, пункту 4 бывшего Уголовного кодекса (воспрепятствование осуществлению избирательного права) и статье 236, части 3 Уголовного кодекса Республики Армения (воспрепятствование проведению митинга или участию в нем либо принуждение к нему). Сегодня настоятель монастыря Сурб Геворг (Святой Георгий) в Мугни Арагацонтской области, отец Гарегин Арсенян, арестован на один месяц в рамках уголовного дела о принуждении к участию в митингах.

25 июня были заключены под стражу 17 оппозиционных деятелей и сторонников движения "Священная борьба", во главе с лидером движения архиепископом Багратом Галстаняном. Им инкриминируется попытка "захвата власти".

А 28 июня Ереванский суд первой инстанции принял решение арестовать предстоятеля Ширакской епархии Армянской Апостольской церкви, архиепископа Микаэла Аджапахяна сроком на два месяца. Архиепископ Микаэл Аджапахян обвиняется в призывах к насильственному свержению власти. Этому предшествовало проникновение правоохранителей на территорию Первопрестольного Святого Эчмиадзина.