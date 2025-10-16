|Заседание суда по делу архиепископа Баграта Галстаняна и других продолжается в закрытом режиме
|Франкоязычный международный фестиваль исполнительских искусств Theatron пройдет в ряде городов Армении
|Политолог: Сегодняшняя Армения всегда будет напоминать туркам им об их сложном прошлом
|СНБ призывает граждан Армении к бдительности
|Будет ли закрыт телеканал "Шогакат"?
|Ашот Минасян приговорён к 2 годам лишения свободы
|Граждане иностранных государств, ищущие работу в Армении, должны будут иметь на руках рабочую визу
|Пашинян: С моей стороны нападок на Армянскую Апостольскую церковь нет
|В Армении будет внедрен полноценный механизм электронного уведомления физических и юридических лиц
|Вардан Овакимян стал военным атташе при представительстве РА в ЕС и при посольстве РА в Королевстве Бельгия
|УИУ "Больница для осужденных" будет закрыта
|Глава Минздрава Армении призвала женщин страны пройти медицинское обследование на выявление рака молочной железы
|Действующему председателю ОБСЕ не дали встретиться с представителями азербайджанского гражданского общества
|В Армении лица, совершившие семейное насилие, за отказ от ношения электронных браслетов могут лишиться свободы до 1 года
|Полномочия Защитника прав человека РА будут расширены
|Армения и США обсудили вопросы углубления оборонного партнерства
|Настоятель монастыря Сурб Геворга в Мугни арестован на один месяц
|Власти Армении хотят повысить роль общины в вопросах, связанных с защитой прав детей - проект закона
|Предстоятель Арагацотнской епархии ААЦ Прошян арестован на 2 месяца
|Президент Сердар Бердымухамедов принял участие в церемонии закладки фундамента нового производственного объекта
|Суд продлил срок ареста Самвела Карапетяна еще на 30 суток
|Следственный комитет Армении представил подробности задержания группы священнослужителей
|Пашинян: Армения предпринимает последовательные шаги для наилучшей реализации обязательств, принятых в рамках повестки дня на период до 2030 года
|В Ереване совершили <сентиментальное путешествие> на планету Параджанова
|Представитель ANCA назвал бесполезным Peace Act конгрессмена Исса
|Политик: Давление на Церковь становится не только инструментом внутренней политики, но и элементом политики регионального влияния
|Власти Армении развернули борьбу не против Католикоса, а против всей ААЦ - Нарек Карапетян
|200 стипендий лучшим студентам. Америабанк объявляет конкурс второй год подряд
|Адвокат: Предстоятель Арагацоинской епархии ААЦ доставлен в следственное управление административного района Центр
|Давид Ананян: Атаки на Самвела Карапетяна и ААЦ планировались изначально
|Российский посол совершил рабочую поездку в Ширакскую область Армении
|Действующий председатель ОБСЕ подытожила визит в Армению
|Россия заинтересована в плотном взаимодействии с Азербайджаном в различных региональных форматах - Захарова
|Власти Армении хотят урегулировать вопросы, связанные с последствиями изменения климата
|Сын мэра Гюмри помещен под домашний арест по обвинению в вымогательстве - Следком Армении
|Адвокат: преследование Самвела Карапетяна связано с происходящими в стране политическими процессами
|Адвокат обратился в Следком Армении с требованием обеспечить встречу с главой Арагацотнской епархии
|В Армении предложили снять возрастные ограничения на использование вспомогательных репродуктивных технологий
|В Армении будет приостанавливаться лицензия на деятельность медицинских лабораторий при отсутствии в них систем качества
|Политик: Попробуйте угадать: кто жаловался на ААЦ всего 1-2 дня назад? Конечно же, "Пашазаде"
|Ряд священников задержаны при невыясненных обстоятельствах - адвокат
|Всеармянский совет по сохранению армянской церкви осудил задержания священнослужителей Арагацотнской епархии
|Арман Татоян: Арест священников ААЦ - часть политической кампании, развязанной Пашиняном против Церкви
|Армянские силовики задержали шестерых священнослужителей Арагацотнской епархии
|Национальному парку "Севан" нанесен ущерб на сумму свыше 33 млн драмов
|В Индии представлен опыт Армении в вопросах доступности и инклюзивности
|Армения и Нидерланды изучают возможности углубления стратегического партнерства
|Арам I отправился с Папским визитом в Канаду и США
|Замглавы МИД: Предложение России предоставить площадку для подписания мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном в силе
|В США обсудили разработку новой военной формы для ВС Армении
|<Арестами волну не остановить>: у Антикоррупционного суда проходит акция в поддержку Самвела Карапетяна
|Фестиваль ReAnimania возвращается: неделя анимации, мастер-классов и мировых имен
|Викинг с армянским сердцем: Марш памяти 72-летнего воина в честь павших героев по Европе
|Армения в ТОП-5 по уровню гнева среди населения по версии Gallup
|Товарищ, друг или соотечественник - кто Пашинян для Алиева
|Школьная образовательная программа "Генерация искусственного интеллекта" охватит все регионы Армении
|Азербайджан перенес визит действующего председателя ОБСЕ в Баку
|Адвокат Карапетяна намерен обратиться к ЕС с требованием осудить Армению за содержание политзаключенных
|В Ереване прошло 11-е заседание Подкомитета по межчеловеческим контактам между Арменией и ЕС
|Пашинян: необходимо усиление роли ОБСЕ в обеспечении безопасности и стабильности в зоне ответственности организации
|Читать больше
АрмИнфо. Вардан Овакимян стал военным атташе Республики Армения при представительстве РА в Европейском Союзе и при посольстве РА в Королевстве Бельгия. Решение о назначении подписал премьер-министр РА Никол Пашинян.
Согласно сообщению пресс-службы правительства, Вардан Овакимян будет исполнять свои обязанности военного атташе в ЕС и в Королевстве Бельгия до 27 августа 2027 года. Параллельно он продолжит оставаться военным атташе при Организации Североатлантического договора.
|Заседание суда по делу архиепископа Баграта Галстаняна и других продолжается в закрытом режиме
|Франкоязычный международный фестиваль исполнительских искусств Theatron пройдет в ряде городов Армении
|Политолог: Сегодняшняя Армения всегда будет напоминать туркам им об их сложном прошлом
|СНБ призывает граждан Армении к бдительности
|Будет ли закрыт телеканал "Шогакат"?
|Ашот Минасян приговорён к 2 годам лишения свободы
|Граждане иностранных государств, ищущие работу в Армении, должны будут иметь на руках рабочую визу
|Пашинян: С моей стороны нападок на Армянскую Апостольскую церковь нет
|В Армении будет внедрен полноценный механизм электронного уведомления физических и юридических лиц
|Вардан Овакимян стал военным атташе при представительстве РА в ЕС и при посольстве РА в Королевстве Бельгия
|УИУ "Больница для осужденных" будет закрыта
|Глава Минздрава Армении призвала женщин страны пройти медицинское обследование на выявление рака молочной железы
|Действующему председателю ОБСЕ не дали встретиться с представителями азербайджанского гражданского общества
|В Армении лица, совершившие семейное насилие, за отказ от ношения электронных браслетов могут лишиться свободы до 1 года
|Полномочия Защитника прав человека РА будут расширены
|Армения и США обсудили вопросы углубления оборонного партнерства
|Настоятель монастыря Сурб Геворга в Мугни арестован на один месяц
|Власти Армении хотят повысить роль общины в вопросах, связанных с защитой прав детей - проект закона
|Предстоятель Арагацотнской епархии ААЦ Прошян арестован на 2 месяца
|Президент Сердар Бердымухамедов принял участие в церемонии закладки фундамента нового производственного объекта
|Суд продлил срок ареста Самвела Карапетяна еще на 30 суток
|Следственный комитет Армении представил подробности задержания группы священнослужителей
|Пашинян: Армения предпринимает последовательные шаги для наилучшей реализации обязательств, принятых в рамках повестки дня на период до 2030 года
|В Ереване совершили <сентиментальное путешествие> на планету Параджанова
|Представитель ANCA назвал бесполезным Peace Act конгрессмена Исса
|Политик: Давление на Церковь становится не только инструментом внутренней политики, но и элементом политики регионального влияния
|Власти Армении развернули борьбу не против Католикоса, а против всей ААЦ - Нарек Карапетян
|200 стипендий лучшим студентам. Америабанк объявляет конкурс второй год подряд
|Адвокат: Предстоятель Арагацоинской епархии ААЦ доставлен в следственное управление административного района Центр
|Давид Ананян: Атаки на Самвела Карапетяна и ААЦ планировались изначально
|Российский посол совершил рабочую поездку в Ширакскую область Армении
|Действующий председатель ОБСЕ подытожила визит в Армению
|Россия заинтересована в плотном взаимодействии с Азербайджаном в различных региональных форматах - Захарова
|Власти Армении хотят урегулировать вопросы, связанные с последствиями изменения климата
|Сын мэра Гюмри помещен под домашний арест по обвинению в вымогательстве - Следком Армении
|Адвокат: преследование Самвела Карапетяна связано с происходящими в стране политическими процессами
|Адвокат обратился в Следком Армении с требованием обеспечить встречу с главой Арагацотнской епархии
|В Армении предложили снять возрастные ограничения на использование вспомогательных репродуктивных технологий
|В Армении будет приостанавливаться лицензия на деятельность медицинских лабораторий при отсутствии в них систем качества
|Политик: Попробуйте угадать: кто жаловался на ААЦ всего 1-2 дня назад? Конечно же, "Пашазаде"
|Ряд священников задержаны при невыясненных обстоятельствах - адвокат
|Всеармянский совет по сохранению армянской церкви осудил задержания священнослужителей Арагацотнской епархии
|Арман Татоян: Арест священников ААЦ - часть политической кампании, развязанной Пашиняном против Церкви
|Армянские силовики задержали шестерых священнослужителей Арагацотнской епархии
|Национальному парку "Севан" нанесен ущерб на сумму свыше 33 млн драмов
|В Индии представлен опыт Армении в вопросах доступности и инклюзивности
|Армения и Нидерланды изучают возможности углубления стратегического партнерства
|Арам I отправился с Папским визитом в Канаду и США
|Замглавы МИД: Предложение России предоставить площадку для подписания мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном в силе
|В США обсудили разработку новой военной формы для ВС Армении
|<Арестами волну не остановить>: у Антикоррупционного суда проходит акция в поддержку Самвела Карапетяна
|Фестиваль ReAnimania возвращается: неделя анимации, мастер-классов и мировых имен
|Викинг с армянским сердцем: Марш памяти 72-летнего воина в честь павших героев по Европе
|Армения в ТОП-5 по уровню гнева среди населения по версии Gallup
|Товарищ, друг или соотечественник - кто Пашинян для Алиева
|Школьная образовательная программа "Генерация искусственного интеллекта" охватит все регионы Армении
|Азербайджан перенес визит действующего председателя ОБСЕ в Баку
|Адвокат Карапетяна намерен обратиться к ЕС с требованием осудить Армению за содержание политзаключенных
|В Ереване прошло 11-е заседание Подкомитета по межчеловеческим контактам между Арменией и ЕС
|Пашинян: необходимо усиление роли ОБСЕ в обеспечении безопасности и стабильности в зоне ответственности организации
|Читать больше
|Мнение: Придание "Реальной Армении" статуса госидеологии создаст правовые основания для преследования тех, кто "за" сохранение исторической памяти
|Политолог: Если "новый армянин" станет хозяином страны, Армении больше не будет.
|Эксперт: Единство ААЦ является важным столпом для пред.отвращения опасного процесса распада церкви
|Политолог: Глобальное разрушение договорных механизмов в мире отразится и на Южном Кавказе
|Политолог: Власти Армении создают "иллюзию безопасности" в условиях сохранения угроз безопасности перед страной
|Читать больше
|Товарищ, друг или соотечественник - кто Пашинян для Алиева
|Политолог: Функционирование банков в Арцахе подтверждает интеграцию республики в мировую финансовую систему
|Давид Ананян: Мы все хотим говорить правду, но никто не хочет нести за неё ответственность
|Журнал Forbes: В Америабанке цифровые технологии сочетаются с устойчивым финансированием
|После 8 месяцев в коме ушел из жизни кинорежиссер Тигран Кеосаян
|Левон Тер-Петросян вновь призвал Пашиняна опубликовать документы по карабахскому урегулированию
|<Четвертая республика> станет <красивой оберткой> для уничтожения армянской государственности - Эдмон Марукян
|Ктрич Нерсисян должен уйти, чем раньше, тем лучше. Либо добровольно, либо под давлением народа: Пашинян
|Мнение: Придание "Реальной Армении" статуса госидеологии создаст правовые основания для преследования тех, кто "за" сохранение исторической памяти
|Нет - реваншизму! Армения и родина должны быть ограничены международно признанными границами РА: о чем Концепция эстетики <Реальной Армении>
|Осканян: Правительство, которое заставляет свой народ отказаться от самых ценных символов во имя дипломатии, капитулирует
|В Ереване пройдет 5-я Международная биеннале художественной графики
|Эксперт: В Армении стали больше читать книги, издающиеся на армянском языке
|Адвокат-международник: Вмешательство армянского правительства в дела церкви - ключевой показатель его растущего авторитаризма
|Омбудсмен Арцаха: Армения и Азербайджан добились не только упразднения МГ ОБСЕ, но и сделали невозможным наложение вето на это решение