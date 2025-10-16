Четверг, 16 Октября 2025 13:16

АрмИнфо. Вардан Овакимян стал военным атташе Республики Армения при представительстве РА в Европейском Союзе и при посольстве РА в Королевстве Бельгия. Решение о назначении подписал премьер-министр РА Никол Пашинян.

Согласно сообщению пресс-службы правительства, Вардан Овакимян будет исполнять свои обязанности военного атташе в ЕС и в Королевстве Бельгия до 27 августа 2027 года. Параллельно он продолжит оставаться военным атташе при Организации Североатлантического договора.