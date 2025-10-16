Четверг, 16 Октября 2025 11:43

АрмИнфо.Действующему председателю ОБСЕ, министр иностранных дел Финляндии Элине Валтонен не дали встретиться с представителями азербайджанского гражданского общества.

Согласно сообщению пресс-службы ОБСЕ, в рамках визита в Баку 15 октября Валтонен встретилась в Баку с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и министром иностранных дел Джейхуном Байрамовым.

"В связи с неожиданными изменениями в расписании встреча с представителями гражданского общества Азербайджана перенесена на следующую неделю. Финское председательство в ОБСЕ продолжит взаимодействие с гражданским обществом, подчеркивая, что инклюзивный диалог имеет решающее значение для продвижения демократических ценностей и укрепления стабильности", - говорится в сообщении ОБСЕ.

Также отмечается, что Валтонен на встречах в Баку высоко оценила готовность Азербайджана предпринять шаги к миру и нормализации отношений с Арменией. В ответ на совместное обращение Армении и Азербайджана к ОБСЕ, Финляндия предложила решение о закрытии Минского процесса и связанных с ним структур на встрече Совета министров иностранных дел 25 августа, которое было единогласно одобрено всеми 57 государствами-участниками 1 сентября.

"Решение о закрытии Минского процесса и связанных с ним структур отражает конкретный прогресс, достигнутый Азербайджаном и Арменией в их стремлении к примирению и нормализации отношений. Налаживание связей между людьми на всех уровнях общества жизненно важно для подлинного примирения. ОБСЕ готова поддержать инициативы, способствующие прочному миру и стабильности, особенно для сообществ, давно затронутых конфликтом", - заявила Валтонен.

Примечательно, что в рамках визита в Грузию действующий председатель ОБСЕ посетила митинг оппозиции, в связи с чем не была принята премьером страны.