АрмИнфо.В Армении лица, совершившие семейное насилие, за отказ от ношения электронных браслетов могут лишиться свободы до 1 года. Комиссия Национального Собрания РА по правам человека и общественным вопросам на заседании 16 октября вынесла положительное заключение по представленным правительством РА поправкам в законе "О предотвращении семейного и бытового насилия и защите лиц, подвергшихся семейному и бытовому насилию" и в пакете смежных законов.

По словам заместителя министра внутренних дел РА Армена Казаряна, браслеты с GPS-модулем позволяют следить за местоположением лиц, совершивших ранее то или иное правонарушение. В их числе и лица, которым, решением суда, было временно запрещено общаться с членами семьи. Правда, в данном случае в законодательстве не было зафиксировано, что нарушители обязаны их носить. Предлагаемый же проект рекомендует ввести это обязательство. Наказание за нарушение данного требования составит до 1-го года лишения свободы. Законопроект предлагается ввести в действие с 1 марта 2026 года. Задержка связана с необходимостью закупок оперативных систем управления данными.