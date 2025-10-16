Четверг, 16 Октября 2025 10:44

АрмИнфо. Полномочия Защитника прав человека РА будут расширены. Комиссия Национального Собрания по правам человека и общественным вопросам на заседании 16 октября выдала положительное заключение по представленным депутатом НС Рустамом Бакояном поправкам в законе "О Защитнике прав человека".

Представляя поправки, Бакоян отметил, что некоторые положения закона, касающегося деятельности омбудсмена Армении, нуждаются в пересмотре и уточнении. Он, в частности, предлагает внесение изменений и дополнений в 11 статей действующего закона. "В частности, ряд положений закона были уточнены и приведены в соответствие с другими положениями того же закона. Предлагается уточнить, что в случае досрочного прекращения полномочий Омбудсмена по причине отставки последнего,

Защитник обязан опубликовать и представить в парламент итоговый доклад, содержащий отчет о проделанной работе и состоянии защиты прав

и свобод человека за период с момента представления им очередного ежегодного отчета до подачи заявления об отставке.

Планируется также, что в случае невозможности принятия решения о замещении Омбудсмена в период его временного отсутствия или в случае отставки, оно будет осуществляться старшим по должности руководителем одного из подразделений офиса Защитника прав человека. При этом в случае невозможности временного замещения омбудсмена старшим руководителем одного из подразделений офиса Защитника прав человека эту обязанность возложат на следующего руководителя. Предлагаются и другие уточнения, а также расширение полномочий омбудсмена.