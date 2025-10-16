Четверг, 16 Октября 2025 10:34

АрмИнфо. Настоятель монастыря Сурб Геворг (Святой Георгий) в Мугни Арагацонтской области, отец Гарегин Арсенян, арестован на один месяц в рамках уголдовного дела о принуждении к участию в митингах.

Как рассказал адвокат священнослужителя Ара Зограбян, Арсенян обвиняется в пособничестве главе Арцагацотнской епархии Армянской Апостольской Церкви (ААЦ) Мкртичу Прошяну в принуждении к участию в митингах. Последний решением суда был арестован на два месяца.

Отметим, что 15 октября стало известно о задержании группы священнослужителей Арагацотнской епархии ААЦ. Как выяснилось позже, представители духовенства были задержаны на основании заявления, поданного главой НПО "Союз информированных граждан" Даниелем Ионисяном в следственные органы страны. Заявление было подано в связи с интервью, которое дал 16 сентября тогдашний духовный настоятель монастыря Ованаванк Арам Аракелян. Последний в эфире ОТА заявил, что его в 2021 году принуждали участвовать в митингах оппозиции.

Из заявления Первопрестольного Святого Эчмиадзина стало известно о задержании 13 священнослужителей, а также казначея и бухгалтера епархии. Меж тем, в Следкоме Армении вчера же заявили, что заключили под стражу трех лиц в рамках уголовного дела о принуждении к участию в собраниях, воспрепятствования осуществлению избирательного права и хищения вверенного имущества в особо крупном размере, проведен ряд обысков