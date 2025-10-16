Четверг, 16 Октября 2025 10:34

АрмИнфо. Власти Армении хотят повысить роль общины в вопросах, связанных с защитой прав детей. Комиссия Национального Собрания РА по правам человека и общественным вопросам на заседании 16 октября вынесла положительное заключение по представленным правительством РА поправкам в Семейном кодексе и в пакете смежных законов.

Как отметила в своем выступлении заместитель министра труда и социальных вопросов РА Татевик Степанян, проекты нацелены на осуществление реформ в системе защиты ребенка, что исходит из программы правительства на 2021-2026г.г. Защитой прав детей будут заниматься общины с привлечением специализированного социального работника.