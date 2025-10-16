Четверг, 16 Октября 2025 09:58

АрмИнфо. Предстоятель Арагацотнской епархии Армянской Апостольской Церкви, епископ Мкртич Прошян арестован на 2 месяца. Ереванский городской уголовный суд первой инстанции под председательством судьи Карена Фархояна удовлетворил ходатайство следователя.

По словам адвоката епископа Ерема Саркисяна, суд ограничил свидания с епископом, разрешив только свидания с его матерью.

Напомним, что вчера, 15 октября епископ был задержан. Ему предъявлено обвинение по статье 149, части 2, пункту 4 бывшего Уголовного кодекса (воспрепятствование осуществлению избирательного права) и статье 236, части 3 Уголовного кодекса Республики Армения (воспрепятствование проведению митинга или участию в нем либо принуждение к нему).