Среда, 15 Октября 2025 21:00

АрмИнфо. Следственный комитет Армении представил подробности задержания группы священнослужителей из Арагацотнской области.

"В рамках предварительного следствия по уголовному производству, инициированному по фактам принуждения к участию в собраниях, воспрепятствования осуществлению избирательного права и хищения вверенного имущества в особо крупном размере, проведен ряд обысков.

В результате осуществленных более двух десятков обысков обнаружены и изъяты имеющие значение для уголовного производства документы, носители, содержащие электронную информацию, денежные средства в особо крупном размере, большое количество золотых и серебряных ювелирных изделий, многочисленные талоны на топливо под именем ряда коммерческих организаций, другие предметы и вещи.

На основании фактов, полученных в результате проведения масштабных следственных и процессуальных действий, в отношении О.П. возбуждено публичное уголовное преследование по пункту 4 части 2 статьи 149, Уголовного кодекса, принятого 18.04.2003 г., и части 3 статьи 236 УК РА, в отношении А.А. - по части 3 статьи 46-236 УК РА, в отношении

Н.А. - по пунктам 2, 3 части 2 статьи 256 УК Армении. Последние задержаны.

Предварительное следствие продолжается", - говорится в сообщении.