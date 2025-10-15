Среда, 15 Октября 2025 19:57

АрмИнфо.Премьер-министр РА Никол Пашинян 15 октября принял Ее Величество Королеву Бельгии Матильду, находящуюся с рабочим визитом в Армении.

Как передает пресс-служба правительства, премьер- министр приветствовал визит Королевы в Ереван и выразил надежду, что Армения оставит у нее самые теплые впечатления. Никол Пашинян подчеркнул лидерство Ее Величества как поборника Целей устойчивого развития ООН и добавил, что Армения предпринимает последовательные шаги для наилучшей реализации обязательств, принятых в рамках повестки дня на период до 2030 года.

Королева Матильда выразила благодарность за теплое гостеприимство и отметила, что Армения произвела на нее большое впечатление. Ее Величество придала важность защите Целей устойчивого развития ООН и реализации мер в этом направлении. В этом контексте стороны подчеркнули роль инклюзивного и качественного образования в достижении Целей устойчивого развития. Также был затронут вопрос укрепления роли женщин в обществе и шаги, предпринимаемые в этом направлении.

Стороны также обменялись мнениями об усилиях, направленных на установление мира между Арменией и Азербайджаном и обеспечение стабильности в регионе.