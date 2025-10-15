Среда, 15 Октября 2025 17:34

АрмИнфо. События, происходящие в Арагацотнской епархии Армянской Апостольской церкви, вышли за рамки правового процесса. Об этом на своей странице в Facebook написал лидер партии "Демократическая альтернатива" Сурен Суренянц.

По его словам, речь уже не о Церкви, а о борьбе за свободу. "Мы имеем дело с политическим давлением, целью которого является не только нейтрализация Церкви, но и ограничение свободы и обеспечение необратимости авторитарной системы. Следственный комитет объявил о возбуждении уголовного дела по фактам воспрепятствования свободе собраний или принуждения граждан к участию в них. Однако происходящие в реальности действия - массовые задержания, обыски и допросы - свидетельствуют о том, что процесс давно вышел за рамки правового поля и превратился в инструмент политического давления. Практически все священнослужители Арагацотнской епархии задержаны или арестованы. У епископа проведен обыск. Глава епархии находится в Следственном комитете. Это не правовое расследование, это демонстративное и вульгарное использование государственной власти для подавления структуры, наделённой общественным влиянием", - отметил политик.

Он заметил, что цель властей ясна: создать атмосферу страха и послать сигнал всем независимым структурам.

"Но имеет ли происходящее только внутриполитический контекст? Нынешнюю ситуацию нельзя рассматривать только во внутреннем контексте. Несколько дней назад председатель Управления мусульман Кавказа Шейх-уль-Ислам Аллахшукюр Пашазаде заявил, что "Армянская Апостольская Церковь всегда была участником политических процессов, воспитывалась в духе сепаратизма и ненависти, а сегодня продолжает вмешиваться в государственную политику, препятствуя установлению мира в регионе". Это был прямой политический посыл, попытка представить Церковь противником и сделать её объектом дипломатического и политического давления. И вот, спустя совсем немного времени, в Армении начинается уголовное преследование с той же логикой обвинения. Это совпадение не случайно: оно свидетельствует об опасном слиянии внешних стимулов и внутренней государственной повестки. Давление на Церковь становится не только инструментом внутренней политики, но и элементом политики регионального влияния, цель которой

- ослабить нашу духовную идентичность и государственную независимость. И прискорбно, что так называемое "гражданское общество" является активным игроком в этом антигосударственном процессе. Стартовым сигналом для сегодняшнего процесса стала программа, представленная Даниелом Иоаннисяном. Это наглядно показывает, как некоторые структуры "гражданского общества" превратились в исполнителей государственного заказа, которые претендуют на независимость, но на самом деле служат политике ограничения свобод и усиления контроля. Армянская Апостольская Церковь веками была опорой национальной идентичности, сопротивления и свободы. Когда власть пытается ограничить её обысками и арестами, под угрозой оказывается не только Церковь, но и национальная память, общественная свобода и основы государственности. Попытка заставить Церковь замолчать касается не только духовной сферы, но и уничтожения свободного общества, установления авторитарной системы, где государственная власть становится незаменимой, подавляя любое инакомыслие. Если мы не защитим Церковь сегодня, мы не сможем защитить ни одного основополагающего права завтра", - заявил политик.