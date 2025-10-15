Среда, 15 Октября 2025 17:27

АрмИнфо.Все обвинения в адрес движения "По нашему" об их связях с "бывшими" не выдерживают никакой критики. Об этом 15 октября журналистам у здания Антикоррупционного суда заявил племянник арестованного предпринимателя Самвела Карапетяна Нарек Карапетян.

"Не хотелось бы повторяться, но посмотрите на предвыборный список правящей партии "Гражданский договор". В этом списке сразу после премьер-министра идет бывший представитель Республиканской партии, второй или третий - бывший представитель партии "Процветающая Армения". Пусть они лучше сосредоточатся на своем прошлом, и не пытаются в нашем чистом прошлом что-то найти", - сказал Карапетян-младший.

Отвечая на вопрос о якобы раздаче гражданам 40 тысяч драмов для участия в митингах и шествиях движения, Нарек Карапетян указал на очевидность того, что власти должны были что-то сделать. "Они поставили какой-то скриншот, написанный ими же, и все это выглядит очень несерьезно. В отличие от "бывших" у нынешних накопился хороший опыт по навешиванию ярлыков. Но они могут быть спокойны, ничего подобного мы не делали и делать не будем. Люди идут сюда по своей воле", - подчеркнул Карапетян, не исключив возможность подсыла своих людей из властных структур.

Карапетян подчеркнул, что имеются отклики от международных структур на судебный процесс против Самвела Карапетяна. В частности, имеется ответ от Европейской комиссии о том, что в структуре внимательно следят за процессом, но куда важнее реакция общественности страны. Власти делают все возможное для минимизации этой реакции, чтобы обнулить все очаги сопротивления. "Но этого не будет", - сказал один из лидеров движения, добавив, что почти в еженедельном формате получают просьбы от зарубежных СМИ об интервью. "Если не сказать "нет" этому процессу, будет происходить то, что произошло сегодня, когда восьмерых священнослужителей задержали по непонятным обвинениям. Помните, они постоянно заявляли о том, что борются против личности Католикоса, а теперь выясняется совершенно иное, а именно, они развернули борьбу против Церкви. Пусть эти сказки про борьбу против Католикоса оставят себе. Дорогие соотечественники, не верьте их сказкам", - подчеркнул Нарек Карапетян.