Среда, 15 Октября 2025 16:59

АрмИнфо. Предстоятель Арагацоинской епархии Армянской Апостольской церкви, епископ Мкртич доставлен в следственное управление административного района Центр города Еревана, и группа адвокатов намерена направиться туда.

Об этом 15 октября журналистам заявил адвокат Ара Зограбян. По его словам, другая группа адвокатов останется у здания СК, и предпримет попытку войти внутрь. Зограбян отметил, что о местонахождении епископа сообщили в офисе Защитника прав человека.

Адвокат отказался сообщить дополнительные подробности, сославшись на отсутствие необходимой информации. Он лишь сообщил, что представители Омбудсмена в настоящее время находятся у здания Комитета, где уточняют данные задержанных, после чего у адвокатов появится возможность войти внутрь здания.

Напомним, что сегодня с раннего утра в здании епархии и в домах священнослужителей были произведены обыски, изъяты компьютеры, телефоны и некоторые документы. Задержаны 6 представителей ААЦ, в том числе, и епископ Мкртич, а также некоторые светские лица.

Причем, до последнего момента ничего не было известно о местонахождении епископа.