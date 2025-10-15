Среда, 15 Октября 2025 16:13

АрмИнфо. Посол России в Армении Сергей Копыркин совершил рабочую поездку в Ширакскую область, в рамках которой провел встречи с представителями деловых кругов, сотрудничающих с российскими партнерами.

Как сообщает пресс-служба посольства России в Армении, с участием Торгового представителя РФ в Республике Сергея Соломина, сотрудников Минэкономразвития и Российского экспортного центра были обсуждены практические вопросы развития межрегиональных связей и оказания содействия местным предпринимателям со стороны российских профильных структур.

Посол России встретился с руководством 102-й Российской военной базы и Ленинаканского отряда пограничного управления ФСБ России в Армении, ознакомился с современными образцами вооружения и техники, принял участие в церемонии посвящения детей в ряды "Юнармии", вручил государственные награды военнослужащим и возложил цветы на "Аллее славы'.

Копыркин нанес визит в "Русский дом" в Гюмри, где ему были представлены основные направления деятельности и реализуемые в настоящее время культурно-гуманитарные проекты, направленные на сохранение исторической памяти, поддержку молодежных инициатив, популяризацию русского языка и продвижение российского образования. Глава российской дипмиссии также посетил расположенный в Гюмри "Холм Чести" - мемориал русским воинам, погибшим в ходе русско-турецких войн в XIX веке.