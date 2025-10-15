Среда, 15 Октября 2025 16:11

АрмИнфо.Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен, завершила свой визит в Армению.

В сообщении пресс-служба ОБСЕ констатируется, что действующий председатель провела в Ереване встречи с премьер-министром Николом Пашиняном и министром иностранных дел Араратом Мирзояном.

Отмечается, что Валтонен высоко оценила неизменную готовность Армении предпринимать дальнейшие шаги к миру и нормализации отношений с Азербайджаном. В качестве председателя ОБСЕ Финляндия выступила с инициативой закрытия Минского процесса и связанных с ним структур после совместного обращения Армении и Азербайджана, что привело к решению Совета министров, принятому 1 сентября всеми 57 государствами-участниками.

"Решение о закрытии Минского процесса и связанных с ним структур является важной вехой на пути к устойчивому миру. Оно представляет собой ощутимый результат договорённостей, достигнутых Арменией и Азербайджаном в стремлении к миру и нормализации отношений", - заявила Действующий председатель ОБСЕ.

Действующий председатель также выразила готовность ОБСЕ к сотрудничеству в областях, где Армения видит в Организации дополнительную ценность.

"Расширение контактов между людьми на всех уровнях общества по-прежнему имеет решающее значение для достижения примирения. ОБСЕ по-прежнему привержена поддержке усилий, направленных на установление прочного мира и стабильности в регионе, в первую очередь принося пользу населению, давно страдающему от последствий конфликта", - заявила министр Валтонен.

Действующий председатель также общалась с представителями гражданского общества и аналитических центров. Она приветствовала открытый подход правительства к взаимодействию с активным гражданским обществом Армении. В качестве председателя ОБСЕ Финляндия подчёркивает важность гражданского общества как основы демократии.

Финляндия также продолжит уделять первоочередное внимание гендерному равенству и функционированию свободного гражданского общества, а также работать над расширением возможностей молодёжи и лиц с ограниченными возможностями участвовать в работе ОБСЕ.