Среда, 15 Октября 2025 16:07

АрмИнфо. Россия заинтересована в плотном взаимодействии с Азербайджаном в различных региональных форматах. Об этом 15 октября на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По ее словам, будь то СНГ и ШОС, Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии, в рамках "Каспийской пятёрки", платформы регионального сотрудничества "3+3", в том числе в контексте выстраивания архитектуры Евразийской безопасности.

Захарова также обратила внимание на уплотнение диалога Баку с Евразийским экономическим союзом, о чём свидетельствует ставшее уже доброй традицией участие премьер-министра Азербайджана в качестве почётного гостя в заседаниях Евразийского межправительственного совета. Она напомнила, что очередное такое мероприятие состоялось в Минске 30 сентября текущего года.

"Мы положительно оцениваем взаимодействия с Баку в формате СНГ. Партнёры весьма активны на различных направлениях отраслевого сотрудничества. Например, в текущем году Азербайджан принимает на своей территории все три тематические столицы СНГ. Габала, например, выступает в роли молодёжной, Лачин - культурной, Гянджа - спортивной. В этот период, с 28 сентября по 8 октября в семи азербайджанских городах успешно прошли Третьи игры стран СНГ с участием более полутора тысяч спортсменов по 23 видам спорта", - заметила дипломат.

Захарова также заметила, что в Москве приветствуют присоединение Баку к ряду итоговых документов саммита в Душанбе 10 октября. С ее словам, речь идёт, в том числе, о заявлениях глав государств по сотрудничеству в борьбе с транснациональной преступностью и в связи с 40-летием катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции. "Азербайджан также поддержал принятие программы сотрудничества в сфере противодействия терроризму и экстремизму на период с 2026 по 2028 годы - важный документ среднесрочного характера по конкретным направлениям совместной работы стран СНГ в целях обеспечения региональной безопасности", - подытожила Захарова.