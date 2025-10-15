Среда, 15 Октября 2025 13:32

АрмИнфо. Всеармянский совет по сохранению армянской церкви выступил с заявлением, в котором осудил задержание армянскими силовиками шестерых священнослужителей Арагацотнской епархии Армянской Апостольской Церкви (ААЦ), в том числе и главы епархии Мкртича Прошяна.

В своем заявлении Всеармянский совет подчеркнул, что очередные действия властей против священнослужителей вписываются в логику систематического давления, оказываемого ими на ААЦ. В связи с этим Совет потребовал от правоохранительных органов добросовестного выполнения своих обязанностей по защите закона, совести и общественной ответственности, а не подчинения политическим или личным указаниям. "Пусть каждый следователь, полицейский или должностное лицо помнят: их работа - защищать справедливость, а не становиться орудием насилия в руках одного "неуравновешенного человека" или группы", - резюмировали вол Всеармянском совете.

Напомним, что ранее адвокат Ара Зограбян сообщил, что армянские силовики задержали шестерых священнослужителей Арагацотнской епархии Армянской Апостольской Церкви, в том числе и главу епархии Мкртича Прошяна. Местонахождение последнего, по его словам, силовики скрывают. В домах священнослужителей силовиками был также проведен обыск. Согласно СМИ, все указанные лица были задержаны на основании заявления уже бывшего духовного настоятеля монастыря Ованавана отца Арама Аракеляна. Последний впрягся в антицерковную кампанию властей Армении.