АрмИнфо. Армянские силовики задержали шестерых священнослужителей Арагацотнской епархии Армянской Апостольской Церкви, в том числе и главу епархии Мкртыча Прошяна. Об этом сообщил на своей странице в Фейсбук адвокат Ара Зограбян.

По его словам, в данный момент задержаны 5 священнослужителей Арагацотской епархии Армянской Апостольской церкви (ААЦ), глава епархии, а также несколько гражданских лиц. Среди задержанных священнослужителей: отец Парен, отец Манук, отец Айк, отец Гевонд и отец Мкртич.

При этом Зограбян обратил внимание, что местонахождение Мкртчича Прошяна силовики скрывают. По его словам, Следственный комитет не предоставляет никакой информации о месте его нахождения. "Подобное поведение государственного органа соответствует статье 451 Уголовного кодекса РА, касающегося насильственного исчезновения. Согласно этой норме, отрицание или сокрытие факта лишения свободы должностным лицом или группой лиц, действующим с разрешения, при поддержке, согласии или попустительстве государства, либо сокрытие информации о его статусе или местонахождении, в результате чего исчезнувшее лицо оказывается вне защиты закона, наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет", - подчеркнул адвокат.

Он также сообщил, что в домах всех указанных лиц силовиками был проведен обыск.

В СМИ тиражируется информация, что все указанные лица были задержаны на основании заявления уже бывшего духовного настоятеля монастыря Ованавана отца Арама Аракеляна. Последний впрягся в антицерквоную кампанию властей Армении.

Оппозиционная фракция "Мать Армения" также отреагировала на задержания, назвав их новой волной антицерковной кампании властей. "Арестовать священнослужителей значит разрушить последний институт сохранения армянства", - заявили во фракции.

Напомним, что премьер Армении запустил в мае кампанию против Армянской Апостольской Церкви, и всех несогласных по тем или иным тяжким статья заключает под стражу. Так, 18 июня был задержан и затем заключен под стражу меценат и президент ГК "Ташир" Самвел Карапетян после того, как выразил поддержку Армянской Апостольской Церкви. Ему инкриминируется публичные призывы к захвату власти в стране. Карапетян вины не признает. Кроме того, 25 июня были заключены под стражу 16 оппозиционных деятелей и сторонников движения "Священная борьба", во главе с лидером движения архиепископом Багратом Галстаняном. Им инкриминируется попытка "захвата власти". А 28 июня Ереванский суд первой инстанции принял решение арестовать предстоятеля Ширакской епархии Армянской Апостольской церкви, архиепископа Микаэла Аджапахяна. Архиепископ Микаэл Аджапахян обвинялся в призывах к насильственному свержению власти. Последний решением суда от 3 октября был признан виновным и приговорен к 2 годам лишения свободы.