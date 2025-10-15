Среда, 15 Октября 2025 12:09

АрмИнфо. Инспекционный орган по охране окружающей среды и недр возбудил административное производство на основании сообщения, полученного 18 сентября, о скоплении мусора на территории государственной некоммерческой организации "Национальный парк "Севан". Об этом сообщает пресс-служба Инспекционного органа.

Согласно источнику, установлено, что в результате ненадлежащего контроля на территории Севанского лесного управления ГНКО "Национальный парк "Севан" скопилось большое количество бытового мусора 4-го класса опасности. Неупорядоченная организация работ по ликвидации накопившегося мусора с использованием тяжелой техники привела к загрязнению 0,81 га земель. Установлен ущерб, причиненный земельным ресурсам, в размере 33 484 320 драмов.

В Следственный Комитет РА направлено сообщение об очевидном преступлении.