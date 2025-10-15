Среда, 15 Октября 2025 11:54

АрмИнфо. Католикос Великого Дома Киликийского Арам I отправился с Папским визитом в Канаду и Соединенные Штаты Америки.

Как сообщает пресс-служба Католикосата, Папианский визит Его Святейшества охватит Армянскую епархию Канады, а также Восточную и Западную епархии США. В ходе этого папского тура Его Святейшество последовательно посетит Монреаль, Торонто, Лос- Анджелес, Фресно, Сан-Франциско, Нью-Йорк, Нью-Джерси и другие регионы.

Программа визита Его Святейшества будет включать церковные службы, встречи с общинными лидерами, диалог с молодежью, межцерковные встречи, лекции в университетах и празднование 30-летия избрания и интронизации Его Святейшества в качестве Католикоса. Арам I вернется в Святой Престол 22 ноября 2025 года.