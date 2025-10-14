Вторник, 14 Октября 2025 21:55

АрмИнфо. Во дворе Антикоррупционного суда собрались многочисленные люди в поддержку известного бизнесмена Самвела Карапетяна.

В 18:00 началось заседание суда, в ходе которого должны рассмотреть ходатайство Следственного комитета о продлении еще на 2 месяца ареста Самвела Карапетяна. Собравшиеся скандируют <Свободу!> <Борьба по­нашему>.

В беседе с журналистами племянник бизнесмена, координатор движения <По -нашему> (Мер дзевов) Нарек Карапетян отметил, что власти сделают все возможное, чтобы еще на 2 месяца продлить арест Самвела Карапетяна.

<Они много говорят о том, что не обеспокоены движением Самвела Карапетяна, тогда почему так стараются всеми способами продлить его арест?>,- вопросил он.

При этом координатор Движения анонсировал большой митинг и масштабные шаги. Он отметил, что эти действия покажут, что арестами нельзя подавить волну недовольства, которая только нарастает, как и чувство несправедливости. Карапетян отметил, что власти уже пытаются направлять жителей сел, призывая их не встречаться с представителями движения <По- нашему>. <Этими действиями они дискредитируют себя в глазах наших соотечественников, которые живут в селах>, - отметил он.

Коснувшись того самого заявления Самвела Карапетяна о поддержке Армянской Апостольской церкви и о борьбе <по-нашему>, он отметил, что последнее было не случайным, а являлось следствием всех действий правительства за последнее время.

На вопрос журналистов, когда же начнется уличная борьба, Нарек Карарпетян заметил, что к такому методу они приступят только тогда, когда исчерпают все конституционные инструменты.

Напомним, что Самвел Карапетян был задержан ночью 18 июня в Ереване правоохранительными органами Армении после того, как выразил поддержку Армянской Апостольской Церкви. В ответ на это последовали открытые угрозы со стороны премьер- министра. В ночь на 19 июня ереванский суд общей юрисдикции арестовал Самвела Карапетяна сроком на два месяца. Он содержится в УИУ "Ереван- Кентрон" (известный "подвал КГБ" в здании СНБ Армении). Ему инкриминируется публичные призывы к захвату власти в стране. Карапетян вины не признает. Кроме того, в июле главе ГК "Ташир" было предъявлено новое обвинение в отмывании денег. 15 августа Антикоррупционный суд, рано утром, после почти 10-часового рассмотрения ходатайства следователя, продлил арест Карапетяна еще на два месяца.