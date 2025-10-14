Arminfo.info


 Вторник, 14 Октября 2025 17:49
Александр Аванесов

Школьная образовательная программа "Генерация искусственного интеллекта" охватит все регионы Армении

Школьная образовательная программа "Генерация искусственного интеллекта" охватит все регионы Армении

АрмИнфо.  Школьная образовательная программа "Генерация искусственного интеллекта", совместно реализуемая Министерством образования, науки, культуры и спорта РА и Фондом науки и технологий Армении (FAST), будет расширена и охватит все регионы страны.

14 октября состоялось официальное мероприятие, посвященное расширению программы, в котором приняли участие глава МОНКС Жанна Андреасян, председатель Совета попечителей FAST Андре Андонян, соучредитель FAST, ученый и бизнесмен Нубар Афеян, представители партнерских организаций,  бенефициары программы и учителя.

Как передает пресс-служба МОНКС, в рамках мероприятия были подведены итоги второго года программы, которая была апробирована в старших школах Республики Армения с 2023 года, а также намечены направления ее расширения. В 2025/2026 учебном году в программе "Поколение AB" уже приняли участие около 1000 учащихся из 26 школ в 19 городах всех регионов Республики Армения, а в 2024/2025 учебном году - более 600 учащихся из 15 школ. Ожидается, что в 2026/2027 учебном году в программу "Поколение AB" будут включены до 45 школ.

Приветствуя участников, Жанна Андреасян поздравила с расширением программы, подчеркнув, что она теперь доступна большему числу учащихся из всех регионов Республики Армения. "Более тысячи учащихся уже являются бенефициарами программы.  Это большое достижение, которое стало возможным благодаря самоотверженной работе Фонда FAST и Министерства образования, науки, культуры и спорта.  Очень важно, чтобы идеи, зародившиеся на уровне проекта, воплощались в жизнь в школах",  - сказала министр.

Жанна Андреасян также поблагодарила учителей школ за сотрудничество и плодотворную работу, подчеркнув, что без их усилий успех программы был бы невозможен. Министр  отметила в качестве важного успеха программы возможность поделиться опытом Армении на международных площадках.  "Начав с небольших шагов, сегодня мы делимся своим опытом на различных международных площадках. Это свидетельствует об образцовой модели сотрудничества МОНКС и FAST. Государство должно уметь прислушиваться к смелым и инновационным идеям и делать их частью системных изменений. Сегодня мы делаем это вместе", - отметила Жанна Андреасян.

Министр подчеркнула, что технологическое образование становится одной из визитных карточек Армении. В этом контексте она коснулась образовательных продуктов, которые узнаваемы и взаимозаменяемы для других стран.

"На следующей неделе мы обсудим программу "Академгородок" - нашу ещё одну амбициозную инициативу на пути к новому качеству и конкурентоспособности высшего образования и научных исследований. Все эти работы демонстрируют подчёркнутый приоритет нашего государства в направлении технологического образования", - заявила министр.

В рамках мероприятия министр Жанна Андреасян также приняла участие в панельной дискуссии "Образование в области искусственного интеллекта и инновационные пути: перспективы развития". Она отметила, что системные изменения требуют последовательной поддержки. "Изменения не могут происходить автоматически. Необходимо чёткое планирование и подготовленная система. Поэтому обучение преподавателей и обмен опытом имеют большое значение для эффективного внедрения новых подходов в учебный процесс. Одной из важнейших особенностей совместной программы является её доступность. Мы несём ответственность перед всеми нашими детьми и обязаны обеспечить каждому ребёнку конкурентоспособное образование, которое поможет ему решать повседневные проблемы, находить ответы на вызовы общества и жизни", - подчеркнула министр, добавив, что представленные школьниками проекты являются лучшим доказательством успешности программы <Поколение AB".

На мероприятии выступили школьники, воспользовавшиеся программой. Также были отмечены успехи армянских школьников на Второй Международной олимпиаде по искусственному интеллекту (IOAI), которая проходила в Пекине (Китай) со 2 по 9 августа. Армению на олимпиаде представляли ученики 11-го класса программы "Поколение AB" Ванадзорской специальной школы с углубленным изучением математики и естественных наук Арам Амирханян, Серёжа Назарян, Ваге Плузян и ученик 11-го класса программы "Поколение AB" Ванадзорской старшей школы № 11 имени Грибоедова Давид Джагацпанян. В командном зачёте сборная Армении заняла 16-е место, а Арам Амирханян завоевал бронзовую медаль в личном зачёте. В олимпиаде приняли участие 284 ученика из 60 стран мира.

