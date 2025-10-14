Вторник, 14 Октября 2025 16:38

АрмИнфо. Премьер-министр РА Никол Пашинян 14 октября принял действующего председателя ОБСЕ, министра иностранных дел Финляндии Элину Валтонен.

Как передает пресс-служба НС, премьер-министр подчеркнул важность плодотворного сотрудничества с ОБСЕ, отметив, что за последние годы со структурой был налажен активный диалог. Никол Пашинян указал на необходимость усиления роли ОБСЕ в обеспечении безопасности и стабильности в зоне ответственности организации.

Элина Валтонен поздравила премьер-министра РА с установлением мира между Арменией и Азербайджаном, выразив уверенность, что это внесет значительный вклад в построение стабильного будущего страны и развитие сотрудничества в регионе.

Собеседники обсудили нормализацию отношений между Арменией и Азербайджаном, продолжение процесса демаркации границы и вопросы, связанные с региональными процессами.

Состоялся обмен мнениями о развитии отношений между Арменией и Европейским союзом. Никол Пашинян подчеркнул важность последовательной поддержки ЕС в деле укрепления демократии и продвижения реформ, подчеркнув, что внедрение стандартов ЕС в различных сферах имеет первостепенное значение для правительства Республики Армения. В этом контексте обсуждались вопросы борьбы с коррупцией, развития гражданского общества, улучшения бизнес-среды и другие реформы.

Никол Пашинян и Элина Валтонен также затронули вопросы дальнейшего развития отношений между Арменией и Финляндией. В частности, они обменялись мнениями о возможностях развития деловых связей и привлечения инвестиций. Стороны подчеркнули необходимость организации взаимных визитов на высоком уровне. -