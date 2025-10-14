Вторник, 14 Октября 2025 15:54

АрмИнфо. Предварительное расследование, проведенное по уголовному делу, возбужденному Антикоррупционным комитетом РА, выявило, что бывший член Совета старейшин общины Арташат Араратской области не представил в Комиссию по предупреждению коррупции в установленный законом срок декларацию об имуществе, доходах, расходах по состоянию на день прекращения полномочий за 2021 год.

В частности, как передает пресс-служа Комитета, предварительное расследование показало, что вышеуказанное лицо было надлежащим

образом уведомлено о непредставлении декларации, а также об обязанности представить соответствующую декларацию в течение 30 дней после этого, а в противном случае - явиться в комиссию на 31-й день для осуществления административного производства. Однако вышеуказанное лицо декларацию в указанный срок не представило и в комиссию не явилось. После этого в отношении бывшего члена совета старейшин был составлен протокол об административном правонарушении и вынесено решение о наложении на него штрафа в размере 200 тысяч драмов. Будучи надлежащим образом уведомленным о наложении административного штрафа, бывший член совета старейшин вновь не представил декларацию в компетентный орган - Комиссию по предупреждению коррупции РА - в 30- дневный срок, за что ему было предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 444 Уголовного кодекса РА.

Предварительное следствие по уголовному делу завершено, материалы дела направлены в Антикоррупционный суд РА с обвинительным заключением.