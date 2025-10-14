|Пашинян: необходимо усиление роли ОБСЕ в обеспечении безопасности и стабильности в зоне ответственности организации
|Убивший четырех граждан мужчина дал признательные показания - СК
|Депутат НС РА удостоен медали Польши за заслуги перед наукой
|В Армению прибыла королева Бельгии Матильда
|Антикоррупционный комитет возбудил уголовное дело в отношении бывшего чиновника, не представившего декларацию об имуществе и доходах
|Действующий председатель ОБСЕ: МГ Минская группа прекратит свое существование к 1 декабря
|Мирзоян: Вопрос изменения Конституции Армении никогда не был в повестке переговоров между Ереваном и Баку
|МОНКС и глава ведомства требуют от бывшего директор Института Геноцида армян компенсации в 5 млн драмов
|Мирзоян: Вопрос освобождения армянских пленных из Баку обсуждался с Байрамовым в Египте
|Политолог: Функционирование банков в Арцахе подтверждает интеграцию республики в мировую финансовую систему
|Экс-замминистра обороны: Армения должна отвергнуть политику антипропаганды в отношении России, Китая и США
|Туркменистан призвал страны Содружества к формированию каспийского логистического хаба
|Давид Ананян: Мы все хотим говорить правду, но никто не хочет нести за неё ответственность
|Нубар Афеян: Проводится большая работа по проблеме армянских военнопленных, содержащихся в тюрьмах Азербайджана
|Великобритания полностью снимет эмбарго на поставки оружия Армении и Азербайджану - заявление
|Нубар Афеян: "Фонд армянского духовного восстановления" стремится сделать шаг там, где люди переходят от выживания к исцелению
|Армянский офис Фонда ООН в области народонаселения официально запустил Страновую программу ЮНФПА на 2026-2030 годы
|Армения в ООН подтвердила приверженность обеспечению полной и эффективной защиты прав детей
|Мирзоян на "Саммите мира" переговорил с Байрамовым
|Член Комиссии по предупреждению коррупции подала в отставку
|Глава Минсоцтруда Армении и посол России обсудили вопросы содействия беженцам из Арцаха
|Генсек МИД Армении встретился с руководителем фонда Иранистики
|Папикян принял участие в открытия международной выставки "AUSA" в Вашингтоне
|Руководитель аппарата премьера Армении провел встречу с послом Германии
|Слушания в селе Гиневет по эксплуатации рудника в Кармир Саре были незаконно приостановлены - экоактивист
|В Ереване отметили годовщину освобождения Ереванской крепости от персидского ига
|Генсек МИД Армении находится с визитом в Тегеране
|Эксперт: Правки в федзаконе <О правовом положении иностранных граждан в РФ> не должны распространяться на лиц, осуществляющих грузо- и пассажирские перевозки
|Армения передала Азербайджану всё, что было возможно - политик
|Зампред АНК: Пашинян отказался от переговорного наследия первых трех президентов Армении по Арцаху и навлек на страну войну
|В Египте состоялась встреча Пашиняна с Алиевым
|Эксперт: Создаётся впечатление, что арцахский конфликт - это конфликт между главным "блогером" страны и бывшим руководством Армении
|За последние 14 дней в Армении зарегистрировано 70 случаев заболевания коронавирусом
|Госминистр НКР сообщил о намерении создания благотворительного фонда для целевой помощи арцахским семьям
|Сами власти Армении признают, что маршрут прокладки коридора по территории страны пока не определен - оппозиционер
|Следком Армении: Обвинение Карапетяну изменено и дополнено
|Платформы "Гражданский договор" намеренно искажают высказывания координатора движения "По-нашему" - заявление
|Зампред РПА: Пашинян обвиняет трех президентов Армении в том, в чем его самого винит армянский народ
|В Брюсселе состоялось восьмое заседание Совместного комитета по упрощению визового режима Армения-ЕС
|Ардшинбанк предлагает 3% Cashback при рефинансировании ипотечных кредитов
|Глава Минздрава Армении призывает граждан вакцинироваться от гриппа
|Премьер: Все руководители Армении не претворили в жизнь предоставленные им великолепные возможности по решению нагорно- карабахского конфликта
|ЦИК Армении: 9 политических сил подали документы для участия в выборах Вагаршапате
|Президент Сердар Бердымухамедов принял участие в заседании Совета глав государств СНГ
|Сборная Армении установила 4 мировых и 7 европейских рекордов на ЧМ в Каире
|Глава Минобороны Армении отправился в США
|Следствие предъявило очередное обвинение Самвелу Карапетяну
|В Баку проходит трёхсторонняя встреча представителей правительств Азербайджана, России и Ирана.
|Пашинян примет участие в "саммите мира" в Шарм-эль-Шейхе
|Циклон принес в Армению дожди и понижение температуры воздуха
|Минздрав Армении выступилo со сводом правил поведения при загрязненности воздуха
|"Гегард": Азербайджан продолжает политику стирания и присвоения армянской культурной идентичности
|Валери Буайе напомнила о деарменизации Арцаха Азербайджаном
|Три десятка французских парламентария призвали создать международную платформу для оценки условий возвращения арцахцев в свои дома
|Ереван окутал смог и запах гари
|Геворг Гонян назначен замначальника Главного разведуправления Генштаба ВС
|Армения официально присоединилась к Международному союзу охраны природы
|Мэр Еревана: Пожар на Нубарашенской свалке не был случайным
|CRISPR-технологии: лечение наследственных заболеваний становится реальностью
|Адвокат Сержа Саргсяна: Запрет на выезд в отношении третьего президента - абсурдная мера, вытекающая из <презумпции безумия>
|Читать больше
АрмИнфо. Вопрос изменения Конституции Армении никогда не был в повестке переговоров по нормализации отношений между Ереваном и Баку. Об этом глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявил на совместной пресс-конференции с действующим председателем ОБСЕ, министром иностранных дел Финляндии Элиной Валтонен.
На уточнение, какие еще условия выдвигает Баку для подписания мирного договора с Арменией кроме изменения Конституции страны и роспуска институтов Минской группы ОБСЕ, министр отметил, что задавший вопрос журналист сам их перечислили: роспуск МГ ОБСЕ и изменение Конституции. Он также признал, что Баку всегда в качестве условия для окончательного подписания мирного договора выдвигал роспуск МГ ОБСЕ и изменение Конституции.
"Как вы верно заметили, часть по МГ по сути решена, есть политическое решение, технические вопросы будут решены до декабря. Что касается Конституции, то считаю нужным отметить, как прежде, так и сейчас, такого вопроса в повестке обсуждений не существует", - сообщил Мирзоян.
Глава МИД Армении еще раз подчеркнул, что вопрос изменения Конституции республики или принятие новой исключительно внутриполитический вопрос и решать его народу Армении. "Армения никогда не брала и не возьмет подобных обязательств перед третьей стороной. Это вопрос внутренней повестки. Да, Азербайджан продолжает увязывать и указывать его как условие. Мы эту связь не видим", - подчеркнул дипломат.
|Пашинян: необходимо усиление роли ОБСЕ в обеспечении безопасности и стабильности в зоне ответственности организации
|Убивший четырех граждан мужчина дал признательные показания - СК
|Депутат НС РА удостоен медали Польши за заслуги перед наукой
|В Армению прибыла королева Бельгии Матильда
|Антикоррупционный комитет возбудил уголовное дело в отношении бывшего чиновника, не представившего декларацию об имуществе и доходах
|Действующий председатель ОБСЕ: МГ Минская группа прекратит свое существование к 1 декабря
|Мирзоян: Вопрос изменения Конституции Армении никогда не был в повестке переговоров между Ереваном и Баку
|МОНКС и глава ведомства требуют от бывшего директор Института Геноцида армян компенсации в 5 млн драмов
|Мирзоян: Вопрос освобождения армянских пленных из Баку обсуждался с Байрамовым в Египте
|Политолог: Функционирование банков в Арцахе подтверждает интеграцию республики в мировую финансовую систему
|Экс-замминистра обороны: Армения должна отвергнуть политику антипропаганды в отношении России, Китая и США
|Туркменистан призвал страны Содружества к формированию каспийского логистического хаба
|Давид Ананян: Мы все хотим говорить правду, но никто не хочет нести за неё ответственность
|Нубар Афеян: Проводится большая работа по проблеме армянских военнопленных, содержащихся в тюрьмах Азербайджана
|Великобритания полностью снимет эмбарго на поставки оружия Армении и Азербайджану - заявление
|Нубар Афеян: "Фонд армянского духовного восстановления" стремится сделать шаг там, где люди переходят от выживания к исцелению
|Армянский офис Фонда ООН в области народонаселения официально запустил Страновую программу ЮНФПА на 2026-2030 годы
|Армения в ООН подтвердила приверженность обеспечению полной и эффективной защиты прав детей
|Мирзоян на "Саммите мира" переговорил с Байрамовым
|Член Комиссии по предупреждению коррупции подала в отставку
|Глава Минсоцтруда Армении и посол России обсудили вопросы содействия беженцам из Арцаха
|Генсек МИД Армении встретился с руководителем фонда Иранистики
|Папикян принял участие в открытия международной выставки "AUSA" в Вашингтоне
|Руководитель аппарата премьера Армении провел встречу с послом Германии
|Слушания в селе Гиневет по эксплуатации рудника в Кармир Саре были незаконно приостановлены - экоактивист
|В Ереване отметили годовщину освобождения Ереванской крепости от персидского ига
|Генсек МИД Армении находится с визитом в Тегеране
|Эксперт: Правки в федзаконе <О правовом положении иностранных граждан в РФ> не должны распространяться на лиц, осуществляющих грузо- и пассажирские перевозки
|Армения передала Азербайджану всё, что было возможно - политик
|Зампред АНК: Пашинян отказался от переговорного наследия первых трех президентов Армении по Арцаху и навлек на страну войну
|В Египте состоялась встреча Пашиняна с Алиевым
|Эксперт: Создаётся впечатление, что арцахский конфликт - это конфликт между главным "блогером" страны и бывшим руководством Армении
|За последние 14 дней в Армении зарегистрировано 70 случаев заболевания коронавирусом
|Госминистр НКР сообщил о намерении создания благотворительного фонда для целевой помощи арцахским семьям
|Сами власти Армении признают, что маршрут прокладки коридора по территории страны пока не определен - оппозиционер
|Следком Армении: Обвинение Карапетяну изменено и дополнено
|Платформы "Гражданский договор" намеренно искажают высказывания координатора движения "По-нашему" - заявление
|Зампред РПА: Пашинян обвиняет трех президентов Армении в том, в чем его самого винит армянский народ
|В Брюсселе состоялось восьмое заседание Совместного комитета по упрощению визового режима Армения-ЕС
|Ардшинбанк предлагает 3% Cashback при рефинансировании ипотечных кредитов
|Глава Минздрава Армении призывает граждан вакцинироваться от гриппа
|Премьер: Все руководители Армении не претворили в жизнь предоставленные им великолепные возможности по решению нагорно- карабахского конфликта
|ЦИК Армении: 9 политических сил подали документы для участия в выборах Вагаршапате
|Президент Сердар Бердымухамедов принял участие в заседании Совета глав государств СНГ
|Сборная Армении установила 4 мировых и 7 европейских рекордов на ЧМ в Каире
|Глава Минобороны Армении отправился в США
|Следствие предъявило очередное обвинение Самвелу Карапетяну
|В Баку проходит трёхсторонняя встреча представителей правительств Азербайджана, России и Ирана.
|Пашинян примет участие в "саммите мира" в Шарм-эль-Шейхе
|Циклон принес в Армению дожди и понижение температуры воздуха
|Минздрав Армении выступилo со сводом правил поведения при загрязненности воздуха
|"Гегард": Азербайджан продолжает политику стирания и присвоения армянской культурной идентичности
|Валери Буайе напомнила о деарменизации Арцаха Азербайджаном
|Три десятка французских парламентария призвали создать международную платформу для оценки условий возвращения арцахцев в свои дома
|Ереван окутал смог и запах гари
|Геворг Гонян назначен замначальника Главного разведуправления Генштаба ВС
|Армения официально присоединилась к Международному союзу охраны природы
|Мэр Еревана: Пожар на Нубарашенской свалке не был случайным
|CRISPR-технологии: лечение наследственных заболеваний становится реальностью
|Адвокат Сержа Саргсяна: Запрет на выезд в отношении третьего президента - абсурдная мера, вытекающая из <презумпции безумия>
|Читать больше
|Мнение: Придание "Реальной Армении" статуса госидеологии создаст правовые основания для преследования тех, кто "за" сохранение исторической памяти
|Политолог: Если "новый армянин" станет хозяином страны, Армении больше не будет.
|Эксперт: Единство ААЦ является важным столпом для пред.отвращения опасного процесса распада церкви
|Политолог: Глобальное разрушение договорных механизмов в мире отразится и на Южном Кавказе
|Политолог: Власти Армении создают "иллюзию безопасности" в условиях сохранения угроз безопасности перед страной
|Читать больше
|Журнал Forbes: В Америабанке цифровые технологии сочетаются с устойчивым финансированием
|После 8 месяцев в коме ушел из жизни кинорежиссер Тигран Кеосаян
|Левон Тер-Петросян вновь призвал Пашиняна опубликовать документы по карабахскому урегулированию
|<Четвертая республика> станет <красивой оберткой> для уничтожения армянской государственности - Эдмон Марукян
|Ктрич Нерсисян должен уйти, чем раньше, тем лучше. Либо добровольно, либо под давлением народа: Пашинян
|Мнение: Придание "Реальной Армении" статуса госидеологии создаст правовые основания для преследования тех, кто "за" сохранение исторической памяти
|Нет - реваншизму! Армения и родина должны быть ограничены международно признанными границами РА: о чем Концепция эстетики <Реальной Армении>
|Осканян: Правительство, которое заставляет свой народ отказаться от самых ценных символов во имя дипломатии, капитулирует
|В Ереване пройдет 5-я Международная биеннале художественной графики
|Эксперт: В Армении стали больше читать книги, издающиеся на армянском языке
|Адвокат-международник: Вмешательство армянского правительства в дела церкви - ключевой показатель его растущего авторитаризма
|Омбудсмен Арцаха: Армения и Азербайджан добились не только упразднения МГ ОБСЕ, но и сделали невозможным наложение вето на это решение
|Сегодняшняя Армения существует благодаря себе и для себя, не то что раньше: Пашинян
|В ОБСЕ заявили об официальном роспуске Минской группы наделенной мандатом урегулирование нагорно-карабахского конфликта
|Мера пресечения командиру отряда "Чёрная пантера" изменена на домашний арест