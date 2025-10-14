Вторник, 14 Октября 2025 14:00

АрмИнфо. Вопрос изменения Конституции Армении никогда не был в повестке переговоров по нормализации отношений между Ереваном и Баку. Об этом глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявил на совместной пресс-конференции с действующим председателем ОБСЕ, министром иностранных дел Финляндии Элиной Валтонен.

На уточнение, какие еще условия выдвигает Баку для подписания мирного договора с Арменией кроме изменения Конституции страны и роспуска институтов Минской группы ОБСЕ, министр отметил, что задавший вопрос журналист сам их перечислили: роспуск МГ ОБСЕ и изменение Конституции. Он также признал, что Баку всегда в качестве условия для окончательного подписания мирного договора выдвигал роспуск МГ ОБСЕ и изменение Конституции.

"Как вы верно заметили, часть по МГ по сути решена, есть политическое решение, технические вопросы будут решены до декабря. Что касается Конституции, то считаю нужным отметить, как прежде, так и сейчас, такого вопроса в повестке обсуждений не существует", - сообщил Мирзоян.

Глава МИД Армении еще раз подчеркнул, что вопрос изменения Конституции республики или принятие новой исключительно внутриполитический вопрос и решать его народу Армении. "Армения никогда не брала и не возьмет подобных обязательств перед третьей стороной. Это вопрос внутренней повестки. Да, Азербайджан продолжает увязывать и указывать его как условие. Мы эту связь не видим", - подчеркнул дипломат.