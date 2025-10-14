Вторник, 14 Октября 2025 12:18

АрмИнфо. Член Комиссии по предупреждению коррупции Лилит Алексанян подала в отставку. Об этом говорится в заявлении председателя Национального Собрания РА Алена Симоняна.

Согласно сообщению пресс-служба НС РА, заявление о сложении с себя полномочий члена Комиссии Лилит Алексанян подала 13 октября.

"В соответствии с ч.2 ст.147 закона РА "О Регламенте Национального Собрания", если в течение одной недели после публикации заявления об отставке соответствующее должностное лицо своим письменным заявлением отзовет его, то председатель Национального Собрания делает соответствующее заявление. Если же заявление об отставке не отзывается, составляется протокол о прекращении его полномочий, который подписывается и публикуется председателем Национального Собрания. С момента публикации протокола отставка считается принятой", - говорится в заявлении спикера НС.