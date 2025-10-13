Понедельник, 13 Октября 2025 19:02

АрмИнфо. Общественные слушания в селе Гиневет общины Веди Араратской области по добыче полезного ископаемого известнякового мергеля Кармир Сара (Красной горы - ред.) были приостановлены незаконно, поскольку не были заслушаны все вопросы и выступления. Об этом заявил эколог Олег Дулгарян 13 октября в ходе слушаний.

Судя по трансляции со слушаний, они были приостановлены досрочно в связи с накалившейся ситуацией в зале. Дело дошло до словесной перепалки между авторами проекта и активистами, вплоть до использования оскорбительных выражений. В связи с этим представители администрации досрочно завершили слушания, оправдав такое решение тем, что вопросы стали повторяться. Присутствовавший на слушаниях эколог Олег Дулгарян вместе с другими активистами в ответ на это начали скандировать: "Позор, публичные слушания не состоялись, не были заслушаны все вопросы и выступления - они были приостановлены незаконным образом".

В ходе слушаний один из жителей деревни сообщил, что в этих местностях находятся эндемичные растения или внесенные в Красную книгу. Однако, инициатор добычи полезных ископаемых зачитал заключение Института ботаники имени Тахтаджяна Национальной академии наук о том, что на территории рудника нет растений, находящихся на грани исчезновения или под особой охранной государства.

В свою очередь руководитель общественной организации "Леса Армении" Назели Варданян настояла на их наличии, представив заключение Министерства сельского хозяйства. Экоактивисты также обратились к представителям гражданского общества с призывом не допустить добычу полезных ископаемых на данной территории в связи с возможными рисками.

Отметим, что слушания по эксплуатации рудника были представлены ООО "Орд групп". В рамках проекта на данном участке предусматривается также строительство цементного завода.