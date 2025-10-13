Понедельник, 13 Октября 2025 18:49

АрмИнфо.Армения по просьбе Азербайджана путём прямых переговоров без посредников передавала всё, что было возможно, поступаясь своими национальными и государственными интересами. Об этом в своем Telegram-канале пишет лидер партии "Просвещенная Армения" Эдмон Марукян.

"Я слежу за процессом установления режима прекращения огня в Газе и урегулирования израильско-палестинского конфликта. В соответствии с этим режимом прекращения огня ХАМАС и Израиль начали обмен пленными. 7 израильских заложников уже переданы Красному Кресту. Это реальная сделка, когда государство освобождает своих граждан из плена, пыток и беззакония. Всё это время Армения, по просьбе Азербайджана, путём прямых переговоров без посредников, передавала всё, что было возможно, поступаясь своими национальными, государственными интересами", - написал политик.

По его словам, беспрепятственная дорога из сёл Сюника передана противнику, в то время как соотечественники продолжают оставаться в азербайджанских тюрьмах.

"Сейчас в Израиле празднуют подписание режима прекращения огня, и их радость понятна. Но то, что пытаются представить нам как "завоевание", ожидая услады народа, на деле - обман и ложь. Наш народ, однако, прекрасно всё понимает...", - написал Марукян.

Отметим, что сегодня в Шарм-эль-Шейхе стартовал "саммит мира", в котором, впрочем, отказался участвовать премьер-министр Израиля Бениамин Нетаньяху.