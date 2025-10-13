Понедельник, 13 Октября 2025 18:47

АрмИнфо.Именно действующий премьер-министр Армении Никол Пашинян в 2019 году отказался от переговорного наследия первых трех президентов Армении по Арцаху и тем самым навлек на страну разрушительную войну 2020 года.

Так заместитель председателя Армянского национального конгресса (АНК) первого президента Армении - Левон Зурабян, отреагировал на заявления Пашиняна о том, что именно Левон Тер-Петросян, Роберт Кочарян и Серж Саргсян плохо вели переговоры по нагорно-карабахскому урегулированию. В связи с этим он обратил внимание, что премьер-министр отказался от единственно возможного плана урегулирования, который предполагал замораживание вопроса о статусе Нагорного Карабаха, с чем, как напомнил Зурабан, согласилось также азербайджанское руководство.

"Между тем, Никол Пашинян своими заявлениями подтвердил, что пожертвовав Арцахом, он реализовал свою стратегию по примирению с Азербайджаном и налаживанию диалога с Турцией", - добавил зампред АНК.

В связи с вышесказанным Зурабян призвал задаться вопросом, кто в данном случае служил интересам чужого государства.

Напомним, что ранее на заявление Никола Пашиняна отреагировал и третий президент Армении. В частности, зампред Республиканской партии Армении (РПА) Сержа Саргсяна - Армен Ашотян также заявил, что своими действами армянский премьер лишь доказывает, что служит иностранным интересам, и манипулирует общественным сознанием.