Понедельник, 13 Октября 2025 14:21

АрмИнфо.Платформы партии "Гражданский договор" намеренно искажают высказывания координатора движения "По-нашему" Нарека Карапетяна, интерпретируя его заявления в выгодном для себя ключе. Об этом заявила пресс-секретарь движения Марианна Каграманян.

По ее словам, 11 октября, во время пресс-конференции, последовавшей за первым отчетным собранием движения Нарек Карапетян чётко подчеркнул, что движение не обсуждает и в будущем не будет рассматривать возможность создания предвыборного блока с политическими силами, возглавляемыми бывшими президентами Республики Армения.

Каграманян заметила, что Карапетян не исключил возможность сотрудничества с отдельными профессионалами, однако особо отметил вышеназванное условие.

Напомним, что движение было создано после того, как российский бизнесмен армянского происхождения, глава группы компаний "Ташир" Самвел Карапетян был заключен под стражу "по обвинению в призыве захвата власти" стране, после того, как он выразил поддержку Армянской Апостольской Церкви. В движении уже заявили о намерении участвовать в парламентских выборах 2026 года.