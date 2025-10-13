Понедельник, 13 Октября 2025 12:42

АрмИнфо. Заявки в Центризбирком Армении о предоставлении учетной записи для участвуя в выборах в Совет старейшин Вагаршапата, назначенных на 16 ноября, подали 11 политических сил, из них 9 подали документы на выдвижение в окружную избирательную комиссию № 14.

Как сообщили в пресс-службе Центральной избирательной комиссии (ЦИК), зарегистрированным партиям очередные номера будут предоставлены на заседании ЦИК 18 октября путем жеребьевки.

Напомним, что выборы в Совет старейшин укрупненной общины Вагаршапат состоятся 16 ноября 2025 года. 13 мая Комиссия по предотвращению коррупции возбудила производство об административном правонарушении в отношении экс- мэра Вагаршапата Дианы Гаспарян, а уже 15 мая она объявила о своей отставке. По ее словам, такое решение было принято в связи с необходимостью "сделать выбор между семьей и работой".

Однако в Антикоррупционном комитете сообщали, что "ведется расследование уголовного производства, связанного с злоупотреблением должностными полномочиями, а также с предоставлением ложной информации или сокрытием данных в декларации".