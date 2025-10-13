Понедельник, 13 Октября 2025 11:21

АрмИнфо. В Баку проходит трёхсторонняя встреча представителей правительств Азербайджана, России и Ирана.

Согласно азербайджанским СМИ заместитель премьер-министра Шахин Мустафаев на проходящей в Баку трёхсторонней встрече сообщил, что сегодняшняя встреча посвящена актуальным вопросам повестки трёхстороннего сотрудничества между Азербайджаном, Ираном и Россией в сферах транспорта, энергетики и таможенного дела.

По его словам, обсуждения, имеют большое значение для дальнейшего расширения торгово-экономических, транспортных и энергетических связей между нашими странами.

Он также выразил уверенность, что переговоры, внесут вклад в дальнейшее укрепление взаимовыгодного сотрудничества между тремя странами в соответствующих сферах.

"В контексте азербайджано-ирано-российских трёхсторонних отношений сотрудничество в сферах транспорта, энергетики и таможенного дела имеет большое значение", - заключил Мустафаев.