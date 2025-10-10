Пятница, 10 Октября 2025 17:19

АрмИнфо. Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении вице-президенту РФС Никите Симоняну звания Героя Труда России.

"За особые заслуги перед государством, большой вклад в развитие и популяризацию отечественного футбола присвоить звание Героя труда Российской Федерации первому вице-президенту Общероссийской общественной организации спортивной федерации по футболу "Российский футбольный союз" Симоняну Никите Павловичу", - говорится в документе.

Напомним, что в 1973 году под руководством Никиты Симоняна ереванский "Арарат" выиграл золото чемпионата СССР и кубок СССР.