АрмИнфо. Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении вице-президенту РФС Никите Симоняну звания Героя Труда России.
"За особые заслуги перед государством, большой вклад в развитие и популяризацию отечественного футбола присвоить звание Героя труда Российской Федерации первому вице-президенту Общероссийской общественной организации спортивной федерации по футболу "Российский футбольный союз" Симоняну Никите Павловичу", - говорится в документе.
Напомним, что в 1973 году под руководством Никиты Симоняна ереванский "Арарат" выиграл золото чемпионата СССР и кубок СССР.
|Мнение: Придание "Реальной Армении" статуса госидеологии создаст правовые основания для преследования тех, кто "за" сохранение исторической памяти
|Политолог: Если "новый армянин" станет хозяином страны, Армении больше не будет.
|Эксперт: Единство ААЦ является важным столпом для пред.отвращения опасного процесса распада церкви
|Политолог: Глобальное разрушение договорных механизмов в мире отразится и на Южном Кавказе
|Политолог: Власти Армении создают "иллюзию безопасности" в условиях сохранения угроз безопасности перед страной
|Журнал Forbes: В Америабанке цифровые технологии сочетаются с устойчивым финансированием
|После 8 месяцев в коме ушел из жизни кинорежиссер Тигран Кеосаян
|Левон Тер-Петросян вновь призвал Пашиняна опубликовать документы по карабахскому урегулированию
|<Четвертая республика> станет <красивой оберткой> для уничтожения армянской государственности - Эдмон Марукян
|Ктрич Нерсисян должен уйти, чем раньше, тем лучше. Либо добровольно, либо под давлением народа: Пашинян
|Мнение: Придание "Реальной Армении" статуса госидеологии создаст правовые основания для преследования тех, кто "за" сохранение исторической памяти
|Нет - реваншизму! Армения и родина должны быть ограничены международно признанными границами РА: о чем Концепция эстетики <Реальной Армении>
|Осканян: Правительство, которое заставляет свой народ отказаться от самых ценных символов во имя дипломатии, капитулирует
|В Ереване пройдет 5-я Международная биеннале художественной графики
|Эксперт: В Армении стали больше читать книги, издающиеся на армянском языке
|Адвокат-международник: Вмешательство армянского правительства в дела церкви - ключевой показатель его растущего авторитаризма
|Омбудсмен Арцаха: Армения и Азербайджан добились не только упразднения МГ ОБСЕ, но и сделали невозможным наложение вето на это решение
|Сегодняшняя Армения существует благодаря себе и для себя, не то что раньше: Пашинян
|В ОБСЕ заявили об официальном роспуске Минской группы наделенной мандатом урегулирование нагорно-карабахского конфликта
|Мера пресечения командиру отряда "Чёрная пантера" изменена на домашний арест