Пятница, 10 Октября 2025 16:09

АрмИнфо."Люди могут делать различные предположения, связанные со мной и моим окружением", - заявил сегодня журналистам третий президент РА Серж Саргсян, комментируя вопрос о том, что многие связывают бывшего главу государства с экс-Омбудсменом РА Арманом Татояном.

"Они могут гадать и на кофейной гуще, делая всевозможные предположения обо мне", - сказал Серж Саргсян.

Третий президент пожелал всем силам успехов и не стал отвечать на другие вопросы.