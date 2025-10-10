Пятница, 10 Октября 2025 16:04

АрмИнфо.В течение ближайших 10 дней серьезных заморозков на территории Армении ожидать не стоит. Об этом со своей страницы в Facebook сообщил заместитель директора Центра гидрометеорологии и мониторинга Министерства окружающей среды РА Гагик Суренян.

По его словам, отрицательные температурные явления будут наблюдаться в некоторых областях страны, в частности, в Шираке, Гегаркунике, Арагацотне и Котайке. В ночь с 10 на 11 октября и в последующие дни в горных регионах Ширака, Гегаркуника, Арагацотна и Котайка температура воздуха составит от 0 до 2 градуса мороза.

Отметим, что согласно данным Центра, с 10 по 11 октября температура воздуха в Армении понизится на 7-10 градусов.