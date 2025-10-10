Пятница, 10 Октября 2025 15:52

АрмИнфо.Справедливое общественное недовольство власти Армении пытаются нейтрализовать не содержательными политическими шагами, а применением силовых механизмов, агрессивной риторики и инструментов антипропаганды.

Так, политический аналитик Тигран Думикян отреагировал на агрессивные и оскорбительные высказывания заместителя руководителя аппарата премьер-министра Армении Тарона Чахояна в адрес координатора движения "По-нашему" Нарека Карапетяна. При этом он обратил внимание, что последний никоим образом не давал повода для подобного поведения.

"Однако, несмотря на это, представители власти продолжают проявлять нетерпимость к своим оппонентам. Как и Тарон Чахоян, так и другие представители правящего режима, в том числе провластные СМИ, регулярно выступают с оскорбительными высказываниями в адрес бизнесмена, главы ГК "Ташир" Самвела Карапетяна, его племянника Нарека Карапетяна и движения в целом", - обратил внимание Думикян.

При этом, он выразил убеждение, что проблема носит более системный характер, поскольку все эти действия осуществляются при одобрении высшего руководства страны, в том числе премьер-министра Никола Пашиняна. Последний, как напомнил аналитик, сам неоднократно использовал неуважительные и оскорбительные высказывания в отношении своих оппонентов, что фактически сделало такое поведение нормой.

Думикян обратил внимание, что все это можно рассматривать как применяемый властями инструмент самообороны, с целью маскировки внутреннего недоверия и неудач в управлении. Между тем, по его словам, государственная статистика свидетельствует о заметном ухудшении социально-экономических показателей в стране - от роста уровня крайней бедности до снижения иностранных инвестиций. "В то же время государственный и внешний долг страны увеличился с $6 миллиардов примерно до $14 миллиардов. А о серьезных проблемах, зафиксированных в сферах обороны, безопасности и внешней политики, даже излишне говорить", - добавил эксперт.

Между тем он заметил, что противопоставление "черного и белого" властями на протяжении многих лет, усилило социальную поляризацию и ослабило государственные институты. Думикян уверен, что если такая политика не будет пресечена, то она поставит под угрозу стабильность и перспективы развития государственности Армении, которая и без того уязвима.

Касаясь способов выхода из этой ситуации, аналитик указал на необходимость формирования обществом четкого и принципиального отношения, отвергающего разжигание ненависти, политику общественного раскола и деструктивные подходы к государственным приоритетам. "Только тогда можно будет восстановить атмосферу взаимного уважения, ответственности и политической зрелости в нашей стране", - резюмировал Думикян.

Отметим, что на своей странице в Фейсбук Чахоян отреагировал на публикацию, касающуюся его долгов. Он, в частности, написал: "Самонадеянные калужане по-своему невежественны, распространяют ложь, не умея "читать" цифры. Передайте инфантильным невеждам, что я не нуждаюсь в подобных фейках, и как они, я не получал от государства миллионы".