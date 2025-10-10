Пятница, 10 Октября 2025 14:21

АрмИнфо.Ранее задержанный в Армении 29-летний гражданин Грузии Георгий Кинояна (Киноиани) освобожден из под ареста. Данную информацию подтвердила АрмИнфо пресс-секретарь Минюста Армении Мариам Мелкоян.

"Подтверждаю, он отпущен на свободу", сказала Мелконян.

Ранее стало известно, что в Армении по запросу российских правоохранительных органов был задержан Георгий Кинояна. Он был в розыске в связи с участие в боевых действиях на украинской стороне.

Накануне гражданский активист Георгий Тумасян сообщил, что Георгий Киноян на свободе. "Армения отказалась выдать его России, поскольку это было бы опасно для него", - заявил Тумасян.

Ранее брат освобожденного Вако Киноян рассказал журналистам, что суд в Донецкой народной республике приговорил Георгия к семи годам лишения свободы за участие в боевых действиях на стороне Украины. После этого - 3 сентября - мужчину задержали на территории Армении.