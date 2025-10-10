Пятница, 10 Октября 2025 14:05

АрмИнфо. Несмотря на поддержку лидеров Армении и Азербайджана по выдвижению президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира, она досталась другому человеку.

Сегодня Нобелевский комитет объявил лауреатом премии мира 2025 лидера венесуэльской оппозиции Марию Корино Мачадо. Она удостоена столь высокой оценки за вклад в продвижение демократии и защиту прав человека в Венесуэле.

Президент США Дональд Трамп, который ранее публично заявлял, что "заслуживает Нобелевскую премию мира" за посредничество в ряде международных соглашений, в том числе по урегулированию конфликта в Газе, в список лауреатов не попал.

Отметим, что в этом году на премию мира было выдвинуто 338 кандидатов, включая 244 человека и 94 организации.