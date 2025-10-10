Пятница, 10 Октября 2025 13:57

АрмИнфо.Священнослужители Арам Асатрян и Тарон Унанян не явились на заседание Комиссии по награждению и дисциплинарным вопросам Первопрестольного Святого Эчмиадзина. Об этом сообщил делопроизводитель Комиссии по награждению и дисциплинарным вопросам, настоятель Паруйр Аветисян

"Комиссия по награждению и дисциплинарным вопросам Первопрестольной Церкви созвала очередное заседание для рассмотрения вопросов, связанных как с дисциплинарными мерами, так и с награждением священнослужителей. Повестка дня также включала встречу с отцом Арамом Асатряном и отцом Тароном Унаняном.

В связи с отсутствием священников на заседании не удалось провести полноценное обсуждение. Мы надеемся, что священники обдумают свои слова, вернутся к каноническому служению и явятся в Святой Эчмиадзин для встречи с членами Комиссии", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Первопрестольного Эчмиадзина.

Ранее оба священнослужителя выступили с антицерковными заявлениями, и в целом поддерживают антицерковную кампанию властей Армении.

Более того, уже бывший духовный пастырь Ованнаванка, отец Арам Асатрян устроил кампанию против новоназначенного пастыря этого монастыря. В частности, он попытался не допустить отца Манука Зейналяна к месту своей службы и для реализации этой цели вызвал полицию. Отец Манук не поддался провокации, и молча покинул территорию монастыря.