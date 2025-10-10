Пятница, 10 Октября 2025 13:56

АрмИнфо. Часть средств Агентства США по международному развитию (USAID) может быть направлена на "поддержание мира между Азербайджаном и Арменией". Об этом говорится в статье в The Washington Post.

По данным газеты, всего администрации США и Госдепу доступны для финансирования приоритетных для Трампа программ $2 млрд бюджета, работа которого была приостановлена в феврале. Помимо природоохранной деятельности, средства могут направить на "поддержание мира между Азербайджаном и Арменией, борьбу с марксистскими и антиамериканскими режимами" в Латинской Америке, пишет газета.