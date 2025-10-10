Пятница, 10 Октября 2025 13:54

АрмИнфо.После многолетнего конфликта между Арменией и Азербайджаном установлен мир, и ключевым, базисным документом в этом процессе явился основополагающий документ СНГ - Алма-Атинская декларация 1991 года. Об этом, выступая на заседании Совета глав государств СНГ в Душанбе, заявил премьер-министр РА Никол Пашинян.

По его словам, По итогам мирного саммита, который прошёл 8-го августа текущего года в Вашингтоне, по инициативе президента США Дональда Трампа - мной и президентом Алиевым была принята Декларация, в которой зафиксировано, что Армения и Азербайджан признают необходимость придерживаться, не связанному с конфликтом прошлого, курса к светлому будущему, в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций и Алма-Атинской декларацией 1991 года.

"Приведу цитату из Вашингтонской декларации: "После конфликта, причинившего огромные человеческие страдания, созданы условия, чтобы наши народы, наконец, вступили на путь добрососедских отношений, основанных на нерушимости международных границ и недопустимости применения силы для захвата территории. Эта реальность, которая не подлежит и никогда не должна подвергаться пересмотру, открывает путь к закрытию страницы вражды между нашими народами. Мы решительно отвергаем и исключаем любые попытки мести сейчас, и в будущем" - конец цитаты. В той же Декларации мы, лидеры Армении и Азербайджана в целях содействия миру, стабильности и процветанию в регионе и по соседству, подтвердили важность открытия транспортных коммуникаций между двумя странами для внутригосударственных, двусторонних и международных перевозок на основе уважения суверенитета, территориальной целостности и юрисдикции государств. Эти усилия должны включать беспрепятственное транспортное сообщение между основной частью Азербайджанской Республики и её Нахчеванской Автономной Республикой через территорию Республики Армения с взаимными преимуществами для международных и внутригосударственных перевозок для Республики Армения. Также было зафиксировано, что Республика Армения будет работать с Соединенными Штатами Америки и взаимосогласованными третьими сторонами над выработкой рамок транспортного проекта <Дорога Трампа во имя международного мира и процветания> (или TRIPP) на территории Республики Армения", - подчеркнул Никол Пашинян.

Он отметил, что проект TRIPP предоставляет Армении возможность иметь железнодорожную и иные транспортные коммуникации с государством-участником СНГ Азербайджаном и с другими государствами-участниками Содружества. Это существенное изменение и обстоятельство, которое несомненно поспособствует укреплению экономических связей в рамках СНГ и повышению эффективности организации. Проект TRIPP, как считает премьер, также открывает новые экспортные и импортные возможности для стран СНГ. "До Вашингтонского саммита, еще в марте месяце текущего года, Армения и Азербайджан сумели согласовать проект "Соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений" и с таким позитивным исходом завершить переговоры по проекту. В этом документе также есть ссылка на Алма-Атинскую декларацию 1991 года. В этом контексте стороны подтвердили своё понимание того, что границы между республиками бывшего СССР стали международными границами соответствующих независимых государств. Соответственно Армения и Азербайджан признают и уважают суверенитет, территориальную целостность, неприкосновенность международных границ и политическую независимость друг друга. Это означает, что обе страны признают, что территория Республики Армения идентична территории Армянской Советской Социалистической Республики и территория Азербайджанской Республики идентична территории Азербайджанской Советской Социалистической Республики, а границы, включающие эти территории - неприкосновенны. "Соглашение об установлении мира и межгосударственных отношений между Арменией и Азербайджаном" в Белом доме было парафировано министрами иностранных дел двух стран в присутствии президента США, президента Азербайджана и меня. И я надеюсь, и убеждён, что в ближайшем будущем мы подпишем и ратифицируем и это соглашение тоже. Примечательно, что в 2024 году Армения и Азербайджан успели подписать и ратифицировать свой исторически первый двусторонний документ. Речь идёт о Положении о совместной деятельности комиссий двух стран по делимитации границы, которое было подписано вице-премьерами двух стран и ратифицировано и в Армении, и в Азербайджане, получив высшую юридическую силу. В этом Положении также основополагающий документ Содружества - Алма-Атинская декларация 1991 года, закреплена в качестве базового принципа для делимитации межгосударственной границы между двумя странами. На основе этого принципа в 2024 году был делимитирован около 12-километровый участок государственной границы между нашими странами. Рад возможности информировать вас обо всём этом, несмотря на то, что установившийся мир не означает, что вопросы повестки дня Армения-Азербайджан исчерпаны. Нам еще предстоит наладить взаимную торговлю, экономические, политические, культурние связи, решать гуманитарные вопросы, и это непростая задача, учитывая историю многолетней вражды. Но установленный мир даёт нам уверенность в том, что вопросы постепенно будут решены. По случаю установления мира хочу поздравить не только Армению и Азербайджан, но и все государства-участники СНГ, поскольку знаю, что вы все очень желали, чтобы это случилось, и это случилось. Мир теперь - реальность, и я с этим событием поздравляю всех нас и выражаю признательность коллегам по СНГ за оказанную поддержку в течение всего этого времени", - сказал Никол Пашинян.