Пятница, 10 Октября 2025 11:23

АрмИнфо. "Мы должны быть готовы нестандартно реагировать на неконтролируемые публичные действия власти", - пишет в своей статье член группы "Альтернативные проекты", политолог Ваге Ованнисян,

Он задается вопросом о том, почему бы не организовать публичные дебаты? "Очевидно, что премьер-министр РА Никол Пашинян будет до конца настаивать на дебатах между собой и бывшими президентами, будучи уверенным, что они не состоятся. Он будет настаивать всё громче и интенсивнее по мере приближения выборов. Естественная точка зрения президентов известна. Но Никола это не остановит, потому что его проблема не в дебатах. Он продолжит ругаться, будучи уверенным, что они не состоятся. Это стандартный подход. Но есть и нестандартное решение вопроса. И кто сказал, что это тема четвёрки, а где общество, где электорат? Любое СМИ, НПО или гражданская инициатива могут организовать дистанционные дебаты между Николом, Левоном Тер-Петросяном, Робертом Кочаряном и Сержем Саргсяном без их участия. Без оскорблений, без суеты, исключительно по фактам. Точнее, это должны быть дебаты не о людях, а о результатах и фактах, зафиксированных за время их пребывания у власти", - считает Ваге Ованнисян.

Политолог подчеркивает, что можно создать очень интересный и очень важный проект. Будет хороший "предвыборный" процесс. "Покажите результаты, зафиксированные по всем основным направлениям. Это может быть очень интересно, и "борьба", развязанная этой властью против "бывших", может принять совершенно другой, неожиданный оборот. Можно создать серьёзный публичный проект. Насколько реальность может быть построена на лжи? Безопасность, переговорный процесс, экономические результаты, судебная система, градостроительство, демография и т. д. и т. п. В Армении уже полтора поколения знают о жизни до 2018 года только понаслышке, часто от Никола. Этого допустить нельзя. Более того, эти "дебаты" могут продолжиться на следующем этапе без Никола, и это будет естественным процессом. В конечном счёте, понятие "бывших" должно быть уничтожено. Тер-Петросян, Кочарян, Саргсян - совершенно разные люди и разные фигуры, с разными результатами в разных вопросах. На каждом этапе были как серьёзные успехи, так и упущения и ошибки. И мы не должны избегать говорить о них открыто. Это наша общая история, от которой невозможно уйти. И этот процесс, безусловно, поможет обществу в 2026 году преодолеть этот кошмарный этап и двигаться вперёд, к новой странице, к восстановлению. мы должны быть готовы нестандартно реагировать на неконтролируемые публичные действия власти"? - заключил политолог.