Пятница, 10 Октября 2025 11:22

АрмИнфо. Посол Армении в США Нарек Мкртчян встретился с представителями американского офиса Международного института стратегических исследований.

Как сообщает посольство Армении в США, во встрече приняли участие директор Томас Беккет, старший научный сотрудник по трансатлантическим отношениям, посол Майкл Карпентер и другие представители института.

Участник встречи обсудили вопросы формирования новой среды безопасности на Южном Кавказе и активизации каналов коммуникации. Обсуждалась возможность проведения совместных исследований и конференций, в частности, того, как соглашения от 8 августа и проект TRIPP могут изменить геополитическую и геоэкономическую динамику Южного Кавказа.