Пятница, 10 Октября 2025 11:20

АрмИнфо. Премьер-министр Никол Пашинян 10 октября провел в Душанбе встречу с президентом Республики Таджикистан Эмомали Рахмоном.

Как передает пресс-служба правительства РА, Рахмон, приветствуя визит премьер-министра Армении, отметил, что сегодняшняя встреча является хорошей возможностью для обсуждения вопросов повестки дня, направленных на дальнейшее развитие двусторонних отношений.

Никол Пашинян выразив благодарность за теплое гостеприимство, отметил, что правительство Армении придает важность расширению и углублению многоотраслевых связей с Таджикистаном.

Собеседники обменялись мнениями о дальнейших шагах по приданию нового импульса торгово-экономическим отношениям.

Были обсуждены возможности, созданные в результате установления мира между Арменией и Азербайджаном, и укрепление атмосферы сотрудничества в регионе, реализация проекта TRIPP и проекта "Перекрёсток мира".

Эмомали Рахмон приветствовал парафирование мирного соглашения по итогам вашингтонской встречи и выразил поддержку своей страны процессу нормализации армяно-азербайджанских отношений.