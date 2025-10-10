|Премьер Армении и президент Азербайджана обсудили вопросы движения на пути к миру
АрмИнфо. Премьер-министр Никол Пашинян 10 октября провел в Душанбе встречу с президентом Республики Таджикистан Эмомали Рахмоном.
Как передает пресс-служба правительства РА, Рахмон, приветствуя визит премьер-министра Армении, отметил, что сегодняшняя встреча является хорошей возможностью для обсуждения вопросов повестки дня, направленных на дальнейшее развитие двусторонних отношений.
Никол Пашинян выразив благодарность за теплое гостеприимство, отметил, что правительство Армении придает важность расширению и углублению многоотраслевых связей с Таджикистаном.
Собеседники обменялись мнениями о дальнейших шагах по приданию нового импульса торгово-экономическим отношениям.
Были обсуждены возможности, созданные в результате установления мира между Арменией и Азербайджаном, и укрепление атмосферы сотрудничества в регионе, реализация проекта TRIPP и проекта "Перекрёсток мира".
Эмомали Рахмон приветствовал парафирование мирного соглашения по итогам вашингтонской встречи и выразил поддержку своей страны процессу нормализации армяно-азербайджанских отношений.
|Мнение: Придание "Реальной Армении" статуса госидеологии создаст правовые основания для преследования тех, кто "за" сохранение исторической памяти
|Политолог: Если "новый армянин" станет хозяином страны, Армении больше не будет.
|Эксперт: Единство ААЦ является важным столпом для пред.отвращения опасного процесса распада церкви
|Политолог: Глобальное разрушение договорных механизмов в мире отразится и на Южном Кавказе
|Политолог: Власти Армении создают "иллюзию безопасности" в условиях сохранения угроз безопасности перед страной
|Журнал Forbes: В Америабанке цифровые технологии сочетаются с устойчивым финансированием
|После 8 месяцев в коме ушел из жизни кинорежиссер Тигран Кеосаян
|Левон Тер-Петросян вновь призвал Пашиняна опубликовать документы по карабахскому урегулированию
|<Четвертая республика> станет <красивой оберткой> для уничтожения армянской государственности - Эдмон Марукян
|Ктрич Нерсисян должен уйти, чем раньше, тем лучше. Либо добровольно, либо под давлением народа: Пашинян
|Мнение: Придание "Реальной Армении" статуса госидеологии создаст правовые основания для преследования тех, кто "за" сохранение исторической памяти
|Нет - реваншизму! Армения и родина должны быть ограничены международно признанными границами РА: о чем Концепция эстетики <Реальной Армении>
|Осканян: Правительство, которое заставляет свой народ отказаться от самых ценных символов во имя дипломатии, капитулирует
|В Ереване пройдет 5-я Международная биеннале художественной графики
|Эксперт: В Армении стали больше читать книги, издающиеся на армянском языке
|Адвокат-международник: Вмешательство армянского правительства в дела церкви - ключевой показатель его растущего авторитаризма
|Омбудсмен Арцаха: Армения и Азербайджан добились не только упразднения МГ ОБСЕ, но и сделали невозможным наложение вето на это решение
|Сегодняшняя Армения существует благодаря себе и для себя, не то что раньше: Пашинян
|В ОБСЕ заявили об официальном роспуске Минской группы наделенной мандатом урегулирование нагорно-карабахского конфликта
|Мера пресечения командиру отряда "Чёрная пантера" изменена на домашний арест