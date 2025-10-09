Четверг, 9 Октября 2025 15:05

АрмИнфо.На суверенной территории Армения нет какого-либо проекта с названием <Зангезурский коридор>, в том числе коммуникационного, и быть не может. Об этом, отвечая на вопросы журналистов, в ходе брифинга 9 октября заявил замминистра иностранных дел Армении Ваан Костанян.

<Как власти Азербайджана назовут коммуникационный проект по своей территории - это их дело>, - сказал замминистра.

На просьбу журналистов озвучить гарантии о том, что мирный договор с азербайджанской стороной будет все же подписан, Костанян заметил, что не может вместо Азербайджана предоставить их, однако заявления, озвученные в августе в Белом доме, как он отметил, свидетельствуют о том, что регион вступает в эпоху мира и стабильности. <Мы надеемся и уверены, что процесс примет положительный исход. И ту динамику, которую мы видим после встречи в Белом доме, положительно оцениваем>, - сказал замминистра.

На вопрос, когда же будет подписан мирный договор, Костанян заметил, что армянская сторона продолжает работы в этом направлении. Он заметил, что Армения подтверждает в очередной раз готовность к подписанию и ратификации этого документа. Вместе с тем Костанян заметил, что в настоящее время ведутся работы по разблокированию коммуникаций с американскими партнерами. <Сейчас идут обсуждения, если достигнем конкретной <пристани> общественность будет об этом осведомлена>, - сказал он.

Напомним, что премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев в Вашингтоне по итогам трехстороннее встречи с участием президента США Дональда Трампа подписали совместную декларацию о достижении мира между странами.

Отмечается, что в декларации лидеров Армении и Азербайджана по итогам встречи в Белом Доме подчеркивается необходимость продолжения дальнейших действий для достижения подписания и окончательной ратификации соглашения.

Стороны также подтвердили важность открытия коммуникаций между двумя странами для внутригосударственных, двусторонних и международных перевозок в целях содействия миру, стабильности и процветанию в регионе и его соседях на основе уважения суверенитета, территориальной целостности и юрисдикции государств. Эти усилия включают открытие прямого сообщения между основной территорией Азербайджана и Нахичеванской автономной республикой через Армению

<Армения будет сотрудничать с США и совместно определенными третьими сторонами для разработки рамок проекта соединения <Международный маршрут мира и процветания Трампа> (TRIPP) на территории Армении. Мы подтверждаем наше стремление добросовестно продолжать усилия для достижения этой цели в кратчайшие сроки>, - говорится в декларации.

Отметим, что днями ранее/, выступая на 12-м Саммите Совета глав государств Организации тюркских государств президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что <еще одним важным итогом Вашингтонского саммита стало открытие Зангезурского коридора. Зангезурский коридор имеет большое значение в качестве новой транспортной артерии и второго маршрута как в рамках Среднего коридора, так и коридора Север-Юг>.

В этой связи пресс-секретарь премьер- министра Республики Армения Назели Багдасарян отметила, что на встрече премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева 2 октября в Копенгагене обсуждался вопрос использования выражения "Зангезурский коридор".

<По итогам встречи премьер-министра Армении и президента Азербайджана в Копенгагене обе стороны опубликовали пресс-релизы, из которых следует, что обе стороны признают, что проект TRIPP относится к территории Армении, следовательно, на территории Республики Армения нет и не может быть других проектов.